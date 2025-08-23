　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發票沒中1周後卻收中獎通知　小資族2破綻看穿詐騙

記者黃翊婷／綜合報導

一名小資族在統一發票公布中獎號碼之後大約一周，突然收到一封電子郵件，內容聲稱他在某網路商城購物的發票中獎，但因為載具資料錯誤需要更新，他正要按照指示輸入資料時，赫然發現信用卡欄位出現簡體字，而且把中獎獎金匯入信用卡也很奇怪，當下立刻關閉網頁，這才沒有受騙上當。

▲統一發票可以對獎了。（圖／記者林懿捷攝）

▲一名小資族險些中了詐團的假發票中獎陷阱。（示意圖／記者林懿捷攝，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名小資族表示，某次統一發票中獎號碼公布，他原本以為沒有中獎，沒想到大約一周之後突然收到一封電子郵件，內容提及他在某網路商城購物的發票中獎，但因為載具資料核實發生錯誤，導致中獎發票無法正常驗證，所以需要立即更新資料。

小資族當時沒有起疑，便點擊信件中的超連結，接著畫面轉跳至假的財政部電子發票整合服務平台，並要求輸入手機號碼、信用卡卡號、驗證碼等個資，此時，他赫然發現信用卡的欄位提示中出現簡體字，再仔細一想，中獎獎金要匯入信用卡也很奇怪，更不可能需要輸入信用卡背面的驗證碼。

小資族當下立刻警覺起來，並關掉該網頁，自己重新搜尋財政部的官網查詢，這才確定那封電子郵件和超連結的網頁都是假的，氣得直呼，「詐騙集團真的有夠陰險！假網頁做得跟正版的幾乎一樣，連電子郵件內容開頭都模仿公部門愛用的口號用語『省時核實務，更新驗兌兩不誤』，害我誤以為是真的財政部郵件，差點就被騙走信用卡資料。」

對此，財政部先前就曾發布公告提醒民眾，財政部電子發票整合服務平台的電子信箱及官網網址結尾，均為政府專用的「.gov.tw」，而且平台不會以電子郵件請民眾輸入信用卡資訊，請民眾請提高警覺，不點擊不明連結、不輸入個資。

警方也表示，這類型的詐騙手法目標都是要盜刷民眾的信用卡，或騙取金融帳戶充當人頭戶，若民眾收到可疑的簡訊、電子郵件，請向發信的官方機關查證，不要將個資提供給陌生人或不明網站，如果還有疑慮，可以撥打165諮詢。

08/22 全台詐欺最新數據

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

水上警拆穿詐騙異國戀

水上警拆穿詐騙異國戀

水上分局水上派出所副所長葉振華、警員謝亞秦、警專實習生何友心，日前擔服巡邏勤務，接獲嘉義縣水上鄉水上郵局行員通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款，請警方協助。

「聯合國愛心媽媽」又出來騙了！

「聯合國愛心媽媽」又出來騙了！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

財政部警政署發票載具詐騙

