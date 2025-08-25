超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

▲想知道自己有什麼樣的天賦嗎？來玩心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

其實，我們每個人的內心深處，或許都還藏著一些尚未被發掘的才能與可能性，即使在日常生活中不常顯現，某些時刻它們也可能突然浮現，讓你對自己有全新的發現。不妨來玩日本網站「GLOW」的心理測驗，幫助你揭開「沉睡中的天賦」，也許會讓你驚訝地說：「原來我有這一面啊！」現在，就用直覺選出你最喜歡的蛋料理，看看隱藏在你心底的魅力吧！

Q：在四種蛋料理中，哪一道是你最喜歡的呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A、煎蛋

B、炒蛋

C、水煮蛋

D、玉子燒

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選A、煎蛋的你沉睡天賦是「發現美的能力」

太陽蛋象徵著審美的眼光。你擁有從日常風景、人們的舉止，甚至生活中細微瞬間，感受並表達美的才能。這份敏銳的感性，會讓你的生活更加豐富多彩，也會吸引身邊的人。當你持續培養「好美！好喜歡！」的心情，未來的工作或人際關係都可能因此迎來全新契機，讓人生散發更燦爛的色彩。

選B、炒蛋的你沉睡天賦是「源源不絕的創意力」

炒蛋形狀不固定、混合在一起，帶有一種混沌的意象，象徵著無限的靈感。即使是看似微不足道的想法，只要運用得當，都能創造新的價值，帶來令人驚喜的突破。你的靈光一閃，將可能打開全新的可能性之門。建議你隨手記下每個想法，因為它們很可能成為改變未來的種子。

選C、水煮蛋的你沉睡天賦是「洞察人心的能力」

水煮蛋的殼包裹著內在的本質，象徵著隱藏在表面下的真實。你擅長從言語之外的細節——例如表情、語調、微小的動作，去感受對方真正的心情。當你有意識地發揮這份才能，將能讓人際關係更和諧，甚至建立起深厚的信任感。也許，在這樣的過程中，你會遇見改變人生的重要人物。只要保持理解與溫柔的眼光，這份洞察力將不斷成長。

選D、玉子燒的你沉睡天賦是「讓人感到幸福的力量」

玉子燒蘊含了溫暖的湯汁，讓品嚐的人感到安心與愉悅。你的存在，就像這份溫暖，能自然而然帶給身邊的人笑容與快樂。當你有意識地運用這種力量，身邊將充滿輕鬆愉快的氛圍，也會吸引在當下最需要你的那個人。讓眼前的人感到幸福，正是你的使命。當你能真心為別人的快樂而開心時，最終也會迎來屬於你的圓滿與回報。