　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

▲▼心理測驗,心測,戀愛,愛情,忠告。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從草莓蛋糕的第一口吃哪裡，就能看出你的戀愛盲點與愛情忠告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛中，人們常常一邊感到幸福，一邊又夾雜著不安與猶豫。這時候，也許你需要一點客觀的建議，幫助你看清內心的聲音。不妨來玩日本網站《TRILL》超準心理測驗，從吃蛋糕的方式，看出你在愛情中需要的忠告；因為進食的方式，往往藏著一個人的真實個性，也會反映你自己可能沒察覺的一面，你選擇從哪個部分開始吃蛋糕，會透露出「你在愛情中需要的提醒，趕快來測看看找答案吧！

Q：這塊草莓蛋糕，你想先從哪個部分開始吃？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,心測,戀愛,愛情,忠告。（圖／翻攝自心測官網）

A：草莓
B：鮮奶油
C：蛋糕尖端
D：蛋糕後方

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

A：草莓／勇敢展現真正的自己

選擇先吃草莓的你，愛情建議是：不要隱藏自己的真實面貌。或許你會為了取悅對方，刻意隱藏缺點、只展示好的一面，但這樣不僅讓自己心累，也讓關係難以長久。真正值得經營的戀愛，是和能接受你全部的人在一起，包括優點、缺點、脆弱和真心。放下偽裝，讓對方看到真實的你，信任與愛情才會更深厚。

B：鮮奶油／別過度依賴對方

選擇鮮奶油的你，愛情提醒是：保持適度的依賴感，別全盤依附在對方身上。雖然戀愛是彼此支撐，但若過度依賴，容易打破關係平衡。除了接受對方的照顧，也要學會付出與支持對方，讓感情更加健康、穩定。維持自我價值與生活重心，當依賴與獨立達到平衡，你們的關係會更溫暖長久。

C：蛋糕尖端／別為愛付出過頭

選擇蛋糕尖端的你，愛情提醒是：別因為愛而一味犧牲自己。全心全意為對方付出雖然很浪漫，但若超過限度，可能讓自己感到疲憊，甚至讓對方覺得壓力過大。愛情不是單向給予，也要懂得接收，保持適當的距離與呼吸空間，才能讓彼此在自然狀態下更珍惜對方。

D：蛋糕後方／學會不重蹈覆轍

選擇蛋糕後方的你，愛情提醒是：不要在感情中一再犯下同樣的錯誤。回想過去的戀情，是否曾因過度依賴、過度忍耐、或不夠信任對方，而導致關係走向結束？從過往經驗中汲取教訓，調整自己的模式，才能改變戀愛的走向。把反省化作成長的力量，你的感情將會更成熟、也更幸福。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

生活熱門新聞

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

即／大同山火燒山　環保局5區發「空污提醒」

便當一魚三菜要280元？　網友揭原因

更多熱門

相關新聞

《夢想成為律師》7金句

《夢想成為律師》7金句

韓劇《夢想成為律師的律師們》由李陣郁、鄭彩娟、李學周與全慧彬主演，劇情聚焦一位滿懷正義感、卻對社會經驗略顯生澀的新手律師，在職場中遇上一位外表冷漠卻實力堅強的合夥人律師，兩人從磨合到互補，展開一段成長之路。透過現實與理想的拉扯。

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

失戀反而變更好？3星座分手後最容易迎來爆炸級成長

關鍵字：

心理測驗心測戀愛愛情忠告

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面