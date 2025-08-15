從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

▲從草莓蛋糕的第一口吃哪裡，就能看出你的戀愛盲點與愛情忠告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛中，人們常常一邊感到幸福，一邊又夾雜著不安與猶豫。這時候，也許你需要一點客觀的建議，幫助你看清內心的聲音。不妨來玩日本網站《TRILL》超準心理測驗，從吃蛋糕的方式，看出你在愛情中需要的忠告；因為進食的方式，往往藏著一個人的真實個性，也會反映你自己可能沒察覺的一面，你選擇從哪個部分開始吃蛋糕，會透露出「你在愛情中需要的提醒，趕快來測看看找答案吧！

Q：這塊草莓蛋糕，你想先從哪個部分開始吃？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：草莓

B：鮮奶油

C：蛋糕尖端

D：蛋糕後方

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

選好答案了嗎？那就來看看結果吧！

A：草莓／勇敢展現真正的自己

選擇先吃草莓的你，愛情建議是：不要隱藏自己的真實面貌。或許你會為了取悅對方，刻意隱藏缺點、只展示好的一面，但這樣不僅讓自己心累，也讓關係難以長久。真正值得經營的戀愛，是和能接受你全部的人在一起，包括優點、缺點、脆弱和真心。放下偽裝，讓對方看到真實的你，信任與愛情才會更深厚。

B：鮮奶油／別過度依賴對方

選擇鮮奶油的你，愛情提醒是：保持適度的依賴感，別全盤依附在對方身上。雖然戀愛是彼此支撐，但若過度依賴，容易打破關係平衡。除了接受對方的照顧，也要學會付出與支持對方，讓感情更加健康、穩定。維持自我價值與生活重心，當依賴與獨立達到平衡，你們的關係會更溫暖長久。

C：蛋糕尖端／別為愛付出過頭

選擇蛋糕尖端的你，愛情提醒是：別因為愛而一味犧牲自己。全心全意為對方付出雖然很浪漫，但若超過限度，可能讓自己感到疲憊，甚至讓對方覺得壓力過大。愛情不是單向給予，也要懂得接收，保持適當的距離與呼吸空間，才能讓彼此在自然狀態下更珍惜對方。

D：蛋糕後方／學會不重蹈覆轍

選擇蛋糕後方的你，愛情提醒是：不要在感情中一再犯下同樣的錯誤。回想過去的戀情，是否曾因過度依賴、過度忍耐、或不夠信任對方，而導致關係走向結束？從過往經驗中汲取教訓，調整自己的模式，才能改變戀愛的走向。把反省化作成長的力量，你的感情將會更成熟、也更幸福。



