這4種面相「超容易晚婚！」　命理師分析：性格冷淡又謹慎

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

命理師簡少年日前在臉書分享影片，談到哪些面相特徵的人容易晚婚，其中包括額頭特別高、各種毛髮稀疏等，他更直呼，「符合越多，就越容易晚婚。」而影片也狂吸1.3萬觀看次數，掀起熱烈回響。

簡少年在影片中，點名4種面部特徵，表示符合越多項，可能越容易晚婚。首先，是額頭特別高的人，若能放下四根半到五根以上的手指，通常對另一半的要求偏高，他們總想找到最聰明的對象，導致婚姻腳步延後。

其次，是眼尾沒有紋路的人，這類人也容易推遲婚姻。他進一步解釋道，隨著年齡增長，眼尾應該會逐漸出現細紋，但有些人完全不長，這代表他們對感情需求較低，甚至想不出為什麼需要另一半。

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第三類則是山根特別高、顴骨卻很塌的人。簡少年形容，這樣的面相往往孤芳自賞，就像高聳的山峰難以靠近，因此在感情路上顯得孤單。

最後，是臉上毛髮非常稀少的人，例如手毛短、眉毛少、頭髮稀疏或鬢角淡薄，這類人多屬於性格冷淡、謹慎，自然也就不容易早婚。

08/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

