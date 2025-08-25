女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨（24）日在PTT發文，透露他今年3月退伍後，只隔1個月，女友突然被診斷出感染人類乳突病毒（HPV），即為俗稱「菜花」的，讓他陷入天人交戰，崩潰直呼「該果斷放生嗎？但我真的很愛她。」

網友在文中提到，他與女友交往一年多，感情生活一直穩定，也有做好安全措施。今年3月他退伍返家，1個月後女友突然確診菜花，「她一直哭，一直說自己沒做什麼奇怪的事，還說為什麼這種事情會發生在自己身上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，女方推測，最有可能的感染途徑是公司廁所，因為必須與客人共用。然而，原PO坦言，想到交往期間，女友都不太跟異性保持距離，讓他下意識覺得，對方肯定有在外面亂搞，「但我每次查她手機，都找不到奇怪的東西。」

最後，網友崩潰表示，「即便我很愛她，很努力想相信她，但我心裡這關真的過不去，該果斷放生嗎？」

對此，鄉民們紛紛回應，「上廁所最好這麼好得」、「公廁中獎機率非常渺茫，恭喜綠友友」、「真有人相信上廁所得菜花？」「接受不了」、「帽子戴好」、「以上建議都可以參考，但...會不會是你傳染給她的」、「青青草原」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

值得一提的是，北市泌尿科網紅醫師陳偉傑指出，雖有民眾曾表示，上電影院的廁所後，不幸染上菜花，但這些空間若經常清潔，且保持乾燥、空氣流通，病毒存活率其實是非常低的，且HPV主要透過性接觸或黏膜傳染，而非短暫的接觸表面。

事實上，先前也有傳言稱「9成公廁有菜花病毒」，醫師羅詩修就反駁此說法，強調民眾應以科學檢驗為採信基礎。

另外，HPV的潛伏期可長達數周甚至數年，因此無法單憑確診時間推斷，近期是否有新感染，有些人可能多年前就感染，直到免疫狀況改變才發病。

至於針對預防HPV的感染，最有效的3道防線，分別為完整接種疫苗、安全性行為及消毒；不過，要注意的是，酒精是無法殺死HPV的，建議使用次氯酸或漂白水清潔。而民眾若擔心感染或有疑似症狀，應儘速至泌尿科門診檢查，誤信謠言、忽視預防才是最糟糕的情況。

►檢查照出「一串珍珠項鍊」是2、30顆肺結節！醫曝真相：安啦

►照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠 專家詳解！一票人長知識了

►來生意平平！ 手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了