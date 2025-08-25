　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨（24）日在PTT發文，透露他今年3月退伍後，只隔1個月，女友突然被診斷出感染人類乳突病毒（HPV），即為俗稱「菜花」的，讓他陷入天人交戰，崩潰直呼「該果斷放生嗎？但我真的很愛她。」

網友在文中提到，他與女友交往一年多，感情生活一直穩定，也有做好安全措施。今年3月他退伍返家，1個月後女友突然確診菜花，「她一直哭，一直說自己沒做什麼奇怪的事，還說為什麼這種事情會發生在自己身上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，女方推測，最有可能的感染途徑是公司廁所，因為必須與客人共用。然而，原PO坦言，想到交往期間，女友都不太跟異性保持距離，讓他下意識覺得，對方肯定有在外面亂搞，「但我每次查她手機，都找不到奇怪的東西。」

最後，網友崩潰表示，「即便我很愛她，很努力想相信她，但我心裡這關真的過不去，該果斷放生嗎？」

對此，鄉民們紛紛回應，「上廁所最好這麼好得」、「公廁中獎機率非常渺茫，恭喜綠友友」、「真有人相信上廁所得菜花？」「接受不了」、「帽子戴好」、「以上建議都可以參考，但...會不會是你傳染給她的」、「青青草原」。

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

值得一提的是，北市泌尿科網紅醫師陳偉傑指出，雖有民眾曾表示，上電影院的廁所後，不幸染上菜花，但這些空間若經常清潔，且保持乾燥、空氣流通，病毒存活率其實是非常低的，且HPV主要透過性接觸或黏膜傳染，而非短暫的接觸表面。

事實上，先前也有傳言稱「9成公廁有菜花病毒」，醫師羅詩修就反駁此說法，強調民眾應以科學檢驗為採信基礎。

另外，HPV的潛伏期可長達數周甚至數年，因此無法單憑確診時間推斷，近期是否有新感染，有些人可能多年前就感染，直到免疫狀況改變才發病。

至於針對預防HPV的感染，最有效的3道防線，分別為完整接種疫苗、安全性行為及消毒；不過，要注意的是，酒精是無法殺死HPV的，建議使用次氯酸或漂白水清潔。而民眾若擔心感染或有疑似症狀，應儘速至泌尿科門診檢查，誤信謠言、忽視預防才是最糟糕的情況。

►檢查照出「一串珍珠項鍊」是2、30顆肺結節！醫曝真相：安啦
►照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！一票人長知識了
►來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透一注獨得5.97億　中獎人現身領走
快訊／經濟部「綠能推動中心」爆弊案　22路大搜索
美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件
快訊／下班注意！7縣市大雨特報　下到晚上
被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃
女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了
快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！暴雨持續1小時
獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定
快訊／00940公告最新配息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件

快訊／3地大雷雨轟1小時！7縣市大雨特報　下到晚上

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」　全場喊讚：謝謝願意改

想領《鬼滅之刃》海報！他火速轉運費...結果10萬塊飛了

一人包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！年薪百萬人妻怒了

快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！屏東暴雨持續1小時

曾紅極一時！「知名泡麵」退出台灣　網友超想念：有人還記得嗎？

女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件

快訊／3地大雷雨轟1小時！7縣市大雨特報　下到晚上

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」　全場喊讚：謝謝願意改

想領《鬼滅之刃》海報！他火速轉運費...結果10萬塊飛了

一人包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！年薪百萬人妻怒了

快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！屏東暴雨持續1小時

曾紅極一時！「知名泡麵」退出台灣　網友超想念：有人還記得嗎？

女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

諾穩愛心會捐復康巴士　黃偉哲：攜手打造友善台南

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

可能又有新颱風　預估路徑曝

鬼門開！　5生肖財運發了

午後轉雨！　「下最大」地區曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆單薄

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

本來生意平平！手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

更多熱門

相關新聞

妹子買套套製造情趣　選大黑馬Size「男友戴上去就滑落」

妹子買套套製造情趣　選大黑馬Size「男友戴上去就滑落」

性行為時全程使用保險套，避孕之外還能避免染上性病，一名女網友表示，日前為了製造情趣，特地主動買了保險套，卻因沒注意尺寸，誤選了「大黑馬」款式，結果發現尺寸不合，完全戴不上去還會滑落，最後只好尷尬收場，隔天男友的態度異常冷淡，兩人的關係降到冰點，「想彌補的話該怎麼做比較好？」

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼豪禮

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼豪禮

用幾個問題找出能陪你走下去的人

用幾個問題找出能陪你走下去的人

感情變淡了？其實是進入磨合期

感情變淡了？其實是進入磨合期

關鍵字：

HPV愛情醫師建議預防方法謠言防範

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面