政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應負政治責任辭不分區立委

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，而昨日民進黨團幹事長吳思瑤等5人已表態要卸下黨團幹部。總召柯建銘則說，總召任期是一年的，目前僅副幹事長王義川尚未表態。對此，台灣綠黨也發布聲明，列出柯建銘3大罪狀，主張柯建銘應辭去不分區立委。

台灣綠黨聲明指出，726、823的大罷免行動，是由關心台灣未來的公民自主發起，旨在對抗國會亂象、替換違憲濫權的不適任立委。這是一場依法行使憲政賦予基本權利的公民行動，而非政黨鬥爭。然而，民進黨立法院黨團總召柯建銘，卻多次以不當發言損害罷免行動的公民主體性。

第一，錯誤宣稱主導罷免，抹煞地方志工努力。台灣綠黨表示，柯建銘今年6月公開聲稱「這次大罷免大成功是我所發起」，導致外界誤認罷免由民進黨主導。這種搶功式發言，不但抹煞地方罷團志工的付出，更讓國民黨與民眾黨有機會將罷免行動扭曲為政黨惡鬥，嚴重損害罷免在輿論上的正當性與公信力。

第二，多次發表激烈失當言論，破壞民主價值。台灣綠黨認為，柯建銘作為執政黨總召，卻頻頻以情緒性語言引發爭議，顯示其言行失格。包括3月底，他批評《工會法》修法賦予警消組織工會的權利，聲稱將導致警消罷工、社會動亂，甚至成為中共出兵的藉口。這種誇張滑坡論，對勞權的推動造成嚴重傷害！

台灣綠黨進一步指出，7月初，竟以《刑法第100條》威脅罷免對象，此條文為威權時代打壓異議者的工具，如今再被引用，令人質疑民進黨是否真正理解何謂轉型正義？以及726投票前夕，他在臉書寫下「不去罷免，非台灣人也」，用過度簡化、二元對立的語言施壓選民，增加社會對立，引起群眾反感，使部分選民以「教訓民進黨」為由出來投票。種種破壞民主討論的作為，使得罷免團體在街頭宣傳、論證時，承受不應有的質疑與挑戰。

第三，壓制異議與傲慢態度，破壞執政黨公信力。台灣綠黨認為，柯建銘長年掌控民進黨在立法院的話語權與策略主導權，對內打壓異議，多次要求同黨立委撤案，導致黨內無對案可提、喪失立場與論述空間。面對外界批評，他不僅缺乏反省，更經常高姿態回應。作為執政黨立院總召，此種態度令人咋舌，嚴重損害社會對執政黨的信任，也讓罷免行動在政治氛圍中失去原有的力道。

對此，台灣綠黨主張柯建銘應辭去不分區立委。台灣綠黨認為，當民進黨立院黨團幹部紛紛為罷免結果未達預期而辭去職位時，總召柯建銘也當然必須負起最大政治責任，辭去不分區立委職務，以對那些致力於勞動權利、轉型正義、罷免不適格立委的團體或個人們展現誠摯尊重。

台灣綠黨強調，這是一場屬於公民的罷免行動，或許需要政黨協助，但絕不容許政黨主導、更不可被政治操作所扭曲。任何重視民主體制的本土政黨，都應作為這樣公民行動的堅實後盾——全力支援、尊重主體，而不是喧賓奪主，更不該扯後腿。

08/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

吳思瑤不續任黨團幹事長　綠委能理解：撐到現在已是奇蹟

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討。而連任三會期的黨團幹事長吳思瑤今（24日）下午表態不續任幹事長，並主張黨團幹部改組後，書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴和林月琴以及副幹事長林楚茵也接連表示將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。對此，曾擔任過民進黨團書記長的立委鍾佳濱表示，一般來說區域立委是不會主動去承接這樣的任務，吳思瑤能夠撐到現在已經是奇蹟了，「我完全可以體會黨團幹部的辛勞和心情」。

要交棒？黨團幹部辭職潮　柯建銘發聲了

民進黨團請辭潮！　七長剩柯建銘、王義川未表態

吳思瑤主張黨團幹部重組「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

罷免與公投挫敗　綠委：黨團路線應總檢討

