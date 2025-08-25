列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應負政治責任辭不分區立委

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討，而昨日民進黨團幹事長吳思瑤等5人已表態要卸下黨團幹部。總召柯建銘則說，總召任期是一年的，目前僅副幹事長王義川尚未表態。對此，台灣綠黨也發布聲明，列出柯建銘3大罪狀，主張柯建銘應辭去不分區立委。

台灣綠黨聲明指出，726、823的大罷免行動，是由關心台灣未來的公民自主發起，旨在對抗國會亂象、替換違憲濫權的不適任立委。這是一場依法行使憲政賦予基本權利的公民行動，而非政黨鬥爭。然而，民進黨立法院黨團總召柯建銘，卻多次以不當發言損害罷免行動的公民主體性。

第一，錯誤宣稱主導罷免，抹煞地方志工努力。台灣綠黨表示，柯建銘今年6月公開聲稱「這次大罷免大成功是我所發起」，導致外界誤認罷免由民進黨主導。這種搶功式發言，不但抹煞地方罷團志工的付出，更讓國民黨與民眾黨有機會將罷免行動扭曲為政黨惡鬥，嚴重損害罷免在輿論上的正當性與公信力。

第二，多次發表激烈失當言論，破壞民主價值。台灣綠黨認為，柯建銘作為執政黨總召，卻頻頻以情緒性語言引發爭議，顯示其言行失格。包括3月底，他批評《工會法》修法賦予警消組織工會的權利，聲稱將導致警消罷工、社會動亂，甚至成為中共出兵的藉口。這種誇張滑坡論，對勞權的推動造成嚴重傷害！

台灣綠黨進一步指出，7月初，竟以《刑法第100條》威脅罷免對象，此條文為威權時代打壓異議者的工具，如今再被引用，令人質疑民進黨是否真正理解何謂轉型正義？以及726投票前夕，他在臉書寫下「不去罷免，非台灣人也」，用過度簡化、二元對立的語言施壓選民，增加社會對立，引起群眾反感，使部分選民以「教訓民進黨」為由出來投票。種種破壞民主討論的作為，使得罷免團體在街頭宣傳、論證時，承受不應有的質疑與挑戰。

第三，壓制異議與傲慢態度，破壞執政黨公信力。台灣綠黨認為，柯建銘長年掌控民進黨在立法院的話語權與策略主導權，對內打壓異議，多次要求同黨立委撤案，導致黨內無對案可提、喪失立場與論述空間。面對外界批評，他不僅缺乏反省，更經常高姿態回應。作為執政黨立院總召，此種態度令人咋舌，嚴重損害社會對執政黨的信任，也讓罷免行動在政治氛圍中失去原有的力道。

對此，台灣綠黨主張柯建銘應辭去不分區立委。台灣綠黨認為，當民進黨立院黨團幹部紛紛為罷免結果未達預期而辭去職位時，總召柯建銘也當然必須負起最大政治責任，辭去不分區立委職務，以對那些致力於勞動權利、轉型正義、罷免不適格立委的團體或個人們展現誠摯尊重。

台灣綠黨強調，這是一場屬於公民的罷免行動，或許需要政黨協助，但絕不容許政黨主導、更不可被政治操作所扭曲。任何重視民主體制的本土政黨，都應作為這樣公民行動的堅實後盾——全力支援、尊重主體，而不是喧賓奪主，更不該扯後腿。