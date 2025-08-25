旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

▲夫妻外出旅遊一週後回家，家裡發現了10條蛇，其中2條是從花盆裡搜出來的。（圖／翻攝魯中晨報）

圖文／CTWANT

大陸昆明一對夫妻旅遊回家後，發現客廳出現很多小蛇，一共有10隻，他們判斷應該是從花盆裡爬出來的，經專業人士查看發現是無毒的水蛇，目前已送到動物保護中心進行救治。網友看了也驚呼，「嚇死了，沒辦法住了」、「牠們在客廳吃什麼呢？」

據《魯中晨報》報導，雲南昆明的楊姓男子跟妻子旅遊回家後，發現客廳都是小蛇，共有8隻，怎料花盆又有2隻蛇，警方初步研判都是從花盆裡爬出來。楊男指出，他一週前網購盆栽，從廣州寄過來，打開來無異狀，之後夫妻就去旅遊一週。

經過專業人士判斷，小蛇是無毒的水蛇。據悉，盆栽的出貨地正是該種水蛇的主要分布區，因此盆栽中很可能有蛇卵，當時卵未孵化，賣家和物流公司也未察覺異常，然而當買家楊男一家外出時，小蛇孵化了。

目前，警方已確認不構成安全威脅，經鑑定後小蛇並未被列為保護物種，並已送往市政府的野生動物保護中心進行救治。

消息一出，不少網友紛紛留言「搬家」、「前幾年也有類似報導，所以到家的盆栽，不論大小，統統換土換盒，以絕後患」、「我就愛網購花卉，不敢買了」、「嚇死了，沒辦法住了」、「牠們在客廳吃什麼呢？」



延伸閱讀

▸ 12歲兒長得不像自己！人夫驗DNA證實「非親生」 起訴前妻求償百萬

▸ 2025下半年把握財富密碼 3生肖迎「財運爆發期」

▸ 原始連結