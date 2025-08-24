才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市新莊區、樹林區的兩間連鎖當歸鴨分店，繼本月初遭潑漆警告後，今（24）日凌晨再度成為攻擊目標。兩店先後遭小客車惡意倒車衝撞，鐵捲門嚴重變形，犯嫌隨後駕車逃逸，並棄車於樹林區。警方成立專案小組全力追查，於晚間9時許在桃園龜山將41歲蔣姓男子查緝到案，目前已帶返分局釐清犯案動機。

回顧案情，8月4日深夜，位於新莊四維路及樹林博愛街的兩家當歸鴨分店，曾遭2名男子潑灑紅色油漆。警方僅花1小時就逮捕22歲林姓及28歲江姓嫌犯，初步調查認為疑因店家少東積欠債務，引來債主僱人「下馬威」。事隔不到一個月，兩間分店24日清晨再度遭小客車以倒車方式衝撞，手法兇狠且連續犯案，顯示背後可能涉及暴力討債。

▲當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門，10分鐘後再到樹林店撞門。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，今日凌晨約4時50分，新莊區四維路分店首先遭小客車猛力倒車撞擊，隨後同輛車在5時許出現在樹林區博愛街，再度衝撞另一間分店的鐵捲門。犯嫌完成行動後棄車離去，店面門口均嚴重受損，所幸未造成人員傷亡。

▲新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊，嫌犯稍早落網。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方調閱監視器後迅速鎖定涉案對象，晚間9時許循線前往龜山區幸福一路一處住處，於嫌犯女友家中查緝到蔣姓男子，全案目前依毀損及恐嚇等罪嫌進一步調查中。警方強調，對任何暴力行為將嚴正執法，究辦到底。