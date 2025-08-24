　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市新莊區、樹林區的兩間連鎖當歸鴨分店，繼本月初遭潑漆警告後，今（24）日凌晨再度成為攻擊目標。兩店先後遭小客車惡意倒車衝撞，鐵捲門嚴重變形，犯嫌隨後駕車逃逸，並棄車於樹林區。警方成立專案小組全力追查，於晚間9時許在桃園龜山將41歲蔣姓男子查緝到案，目前已帶返分局釐清犯案動機。

回顧案情，8月4日深夜，位於新莊四維路及樹林博愛街的兩家當歸鴨分店，曾遭2名男子潑灑紅色油漆。警方僅花1小時就逮捕22歲林姓及28歲江姓嫌犯，初步調查認為疑因店家少東積欠債務，引來債主僱人「下馬威」。事隔不到一個月，兩間分店24日清晨再度遭小客車以倒車方式衝撞，手法兇狠且連續犯案，顯示背後可能涉及暴力討債。

▲▼當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門，10分鐘後再到樹林店撞門，警方在樹林區找到犯案小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門，10分鐘後再到樹林店撞門。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，今日凌晨約4時50分，新莊區四維路分店首先遭小客車猛力倒車撞擊，隨後同輛車在5時許出現在樹林區博愛街，再度衝撞另一間分店的鐵捲門。犯嫌完成行動後棄車離去，店面門口均嚴重受損，所幸未造成人員傷亡。

▲新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊，嫌犯稍早落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊，嫌犯稍早落網。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警方調閱監視器後迅速鎖定涉案對象，晚間9時許循線前往龜山區幸福一路一處住處，於嫌犯女友家中查緝到蔣姓男子，全案目前依毀損及恐嚇等罪嫌進一步調查中。警方強調，對任何暴力行為將嚴正執法，究辦到底。

▲新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊，嫌犯稍早落網。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

三寶爸偷吃女同事「甜蜜開房27次」！色色對話露餡　正宮抓包崩潰

帶孩到公園撞見「男女裸躲溜滑梯下」！高雄家長氣炸報警　她認了

索討7千不成西瓜刀當街砍人　2男女變裝搭捷運逃逸3hrs落網

全民公投後首日　中國海警編隊襲擾金門海域！海巡監控驅離

南湖大橋機車追撞多元計程車起火！騎士雙腿燙傷19歲女乘客破相

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

台中男陳屍醫院門口！昨天才「路倒被送醫」　身分曝光

才剛潑漆20天！新北當歸鴨連鎖店「鐵門被撞凹」　嫌犯龜山落網

三寶爸偷吃女同事「甜蜜開房27次」！色色對話露餡　正宮抓包崩潰

帶孩到公園撞見「男女裸躲溜滑梯下」！高雄家長氣炸報警　她認了

索討7千不成西瓜刀當街砍人　2男女變裝搭捷運逃逸3hrs落網

全民公投後首日　中國海警編隊襲擾金門海域！海巡監控驅離

南湖大橋機車追撞多元計程車起火！騎士雙腿燙傷19歲女乘客破相

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

傳槍手逃進校園！高雄大學證實警方取走監視影像　學生炸鍋了

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

相關新聞

休旅車違規左轉害機車撞上！騎士空中翻滾重摔

休旅車違規左轉害機車撞上！騎士空中翻滾重摔

北市大安區23日清晨發生一起休旅車未依號誌左轉發生重大車禍，一輛自小客車與普通重機在新生南路一段、信義路二段口（大安森林公園旁）發生碰撞，騎士攔腰撞上違規左轉的休旅車，當場翻車倒地，身受多處骨折送醫，所幸騎士意識清楚，送醫後幸無生命危險。

烏軍無人機遭俄擊落　撞擊核電廠起火

烏軍無人機遭俄擊落　撞擊核電廠起火

砸碎超商玻璃、破壞早餐店　北市恐怖男被逮

砸碎超商玻璃、破壞早餐店　北市恐怖男被逮

高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

高雄婦落交友詐騙陷阱　警銀聯手阻詐

連鎖當歸鴨少東欠債　2店遭潑漆+撞大門

連鎖當歸鴨少東欠債　2店遭潑漆+撞大門

關鍵字：

新北當歸鴨攻擊警方暴力

讀者迴響

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面