新北連鎖當歸鴨少東欠債惹禍　2店才遭潑漆…20天後大門再被撞！

記者陳以昇／新北報導

新北市2間連鎖當歸鴨店，日前遭人潑漆警告，警方逮捕2名男子，沒想到短短20天內2間店又被人蓄意倒車衝撞，警方初步調查，皆疑因店家少東積欠債務所引發的暴力討債事件。樹林、新莊警分局已組成專案小組，鎖定涉案對象，全力追緝中。警方強調，任何違法討債行為必將嚴懲不貸。

▼當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

8月4日深夜，位於樹林區博愛街及新莊區四維路的當歸鴨分店，遭2名男子潑灑紅色油漆。樹林警分局獲報後，立即與新莊警分局合作，透過調閱監視器及鎖定機車車號，在案發後短短1個多小時內，迅速逮捕22歲林姓及28歲江姓2名嫌犯。

據了解，這起潑漆事件是因當歸鴨店老闆的兒子在外積欠大筆債務，無力償還，才引發債主僱人潑漆報復。所幸案發時已是深夜，店內沒有顧客，未造成人員受傷。2名嫌犯訊後已依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

然而，事隔不到一個月，當歸鴨店再度成為攻擊目標。今（24）日清晨4時50分，新莊區四維路的分店鐵捲門，遭一輛小客車惡意倒車衝撞，隨後迅速逃逸。車子隨即在清晨5時到樹林區博愛街的分店，再度以倒車方式撞壞鐵捲門，造成兩間店面門口嚴重損壞。

民眾聽見巨大聲響下樓查看後立即報警，店家的廖姓女老闆今上午8時許至派出所報案製作筆錄，將提出毀損及恐嚇告訴。警方經調閱監視器，已初步鎖定涉案男子，並由新莊與樹林分局共組專案小組，積極追緝中。

▼10分鐘後再到樹林店撞門 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▼警方在樹林區找到犯案小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）