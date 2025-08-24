　
社會 社會焦點 保障人權

北市恐怖男隨機攻擊！砸碎超商玻璃、破壞早餐店、打路人被逮

▲疑似情緒失控吳男涉嫌砸毀大同區早餐店、超商等多處營業場所遭警方依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑似情緒失控吳男涉嫌砸毀大同區早餐店、超商等多處營業場所遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市大同區24日上午驚傳隨機破壞事件。一名男子不僅砸碎長安西路某7-11超商的玻璃門，還接連攻擊路人、毀損汽車及店家物品，甚至持旗桿打砸早餐店桌椅及路邊車輛，造成多名民眾受驚。警方獲報後迅速追捕，於塔城街將涉案男子逮獲，並依涉犯《社會秩序維護法》及刑法毀損罪偵辦。

▲疑似情緒失控吳男涉嫌砸毀大同區早餐店、超商等多處營業場所遭警方依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大同分局表示：24日上午8時許接獲報案，轄區長安西路某超商大門玻璃突遭一名男子砸破，超商落地玻璃碎裂一地。警方趕抵時，嫌犯已離去。員警根據報案人描述掌握嫌犯特徵，立即展開地毯式搜索，隨即於塔城街發現一名行跡詭異的吳姓男子（40歲）。為避免其持續傷人，警方第一時間對其施以保護管束，並帶回派出所釐清案情。

▲疑似情緒失控吳男涉嫌砸毀大同區早餐店、超商等多處營業場所遭警方依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

調查發現，吳嫌行為失序，除砸毀超商玻璃外，還曾徒手攻擊一名路人頭部，造成紅腫，但對方未提出告訴。吳嫌隨後破壞路旁汽車後照鏡與旗桿，導致旗桿斷裂砸中另一名路人右腳，造成擦挫傷。

吳嫌還持斷裂旗桿，接連破壞早餐店騎樓桌椅，停放在路邊的機車與自行車，所到之處一片狼藉。警方強調，已將吳嫌依毀損等罪嫌依法送辦，後續將釐清其犯案動機，以避免類似事件再度發生。

▲疑似情緒失控吳男涉嫌砸毀大同區早餐店、超商等多處營業場所遭警方依法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

