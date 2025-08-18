板南線通勤族擠爆！北捷出招「空車直達江子翠」　2列加班車今上路

▲北捷板南線是不少雙北民眾通勤的重要交通樞紐。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北捷運板南線尖峰時段一向人潮爆滿，即便班距壓縮至約2分15秒，仍難消化龐大通勤量。為此，北捷今（18）日起調整尖峰加班車策略，新增2列「空車」直達江子翠站開門載客，盼能緩解中段站點長期無法擠上車的窘境。

捷運公司說明，過去板南線平日上午尖峰原安排6列往昆陽方向加班車，其中4列自亞東醫院站開門、2列自板橋站開門。此次調整後，改為亞東醫院、板橋、江子翠三站各分配2列開門載客，讓江子翠、新埔一帶的通勤族能搭上較空車廂，不再只能望車興嘆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際上，尖峰時段的擁擠情況早已引發民怨，不少旅客在龍山寺、江子翠等站「等三、四班才上得去」，甚至有人被擠在車門處險些關不上門。通勤族形容，「像沙丁魚一樣貼在門上」、「車來了也只能眼睜睜看著開走」。有乘客肯定這次空車直達措施，認為月台瞬間清空效果明顯，但也有人擔憂「兩班太少，應該要延長到九點」。

北捷坦言，板南線運輸量已逼近系統軟硬體極限，現階段無法再增加班次，只能透過加班車站點調整、車廂空間優化與分流方式，滾動檢討以提升效率。捷運公司強調，將持續蒐集實際運量數據，觀察人潮變化，必要時再調整策略，盡力減輕通勤壓力。