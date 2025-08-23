核三公投金門1小時完成開票！同意票一面倒輾壓　投票率12.38%

▲金門公投於1小內完成開票。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、莊智勝／金門報導
今(23日)舉行全國性公民投票第21案(核三重啟公投)，金門縣於1小時內完成開票，統計同意票數1萬4524票、不同意票數893票，形成一面倒的「壓倒性輾壓」，投票率達12.38%。
據了解，這起公投案金門縣投票權人數共12萬5917人，發出票數1萬5593票，其中同意票數達1萬4524票、不同意票數893票、無效票176票、已領未投票數0票，投票率12.38%。上述投票結果，仍須以中央選舉委員會發佈為準。
▲金門公投於1小內完成開票。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、莊智勝／金門報導
今(23日)舉行全國性公民投票第21案(核三重啟公投)，金門縣於1小時內完成開票，統計同意票數1萬4524票、不同意票數893票，形成一面倒的「壓倒性輾壓」，投票率達12.38%。
據了解，這起公投案金門縣投票權人數共12萬5917人，發出票數1萬5593票，其中同意票數達1萬4524票、不同意票數893票、無效票176票、已領未投票數0票，投票率12.38%。上述投票結果，仍須以中央選舉委員會發佈為準。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響