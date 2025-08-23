　
政治

核三公投金門1小時完成開票！同意票一面倒輾壓　投票率12.38%

▲▼金門公投開票。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門公投於1小內完成開票。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

今(23日)舉行全國性公民投票第21案(核三重啟公投)，金門縣於1小時內完成開票，統計同意票數1萬4524票、不同意票數893票，形成一面倒的「壓倒性輾壓」，投票率達12.38%。

據了解，這起公投案金門縣投票權人數共12萬5917人，發出票數1萬5593票，其中同意票數達1萬4524票、不同意票數893票、無效票176票、已領未投票數0票，投票率12.38%。上述投票結果，仍須以中央選舉委員會發佈為準。

08/22 全台詐欺最新數據

快訊／朱立倫懇請盧秀燕接任黨主席：請承擔重棒
女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲護女：記者有提問的天職
「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免
LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫發表談話
快訊／核三所在地恆春南灣、大光里　公投同意票大勝3萬票
女記者被黃國昌嗆「問白癡問題」　弟力挺PO中指照：送白癡立委
快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免
快訊／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出
快訊／真的7：0！國民黨立委完封　823大罷免也大失敗
核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓
南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責
快訊／環太平洋發生規模6.0強震

金門 公投 核三

