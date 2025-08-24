警界硬漢展柔情　太麻里警員林秀壯獲「模範父親」肯定

▲台東太麻里警員林秀壯榮獲「模範父親」肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

金峰鄉公所近日在嘉蘭村舉辦「原住民父親表揚大會」，向在家庭、部落與職場中默默奉獻的父親們致上最高敬意。活動中來自不同族群、部落的父親代表逐一受獎，其中服務於太麻里分駐所的警員林秀壯脫穎而出，榮獲「模範父親」殊榮，場面溫馨而感人。

林秀壯來自正興村，是排灣族人，投身警界三十多年來始終盡忠職守，累積豐富實務經驗，深獲同仁信賴，被親切稱為「壯哥」。除了在崗位上全力以赴，他同時熱心參與社區事務，協助推動部落建設，成為族人眼中備受尊敬的典範。

身為四個孩子的父親，林秀壯以身作則，重視文化傳承與家族責任，並以實際行動展現對家庭、部落及國家的熱愛。他表示，能代表正興村獲頒模範父親殊榮，深感榮耀，「這份榮譽不只是屬於我個人，更是整個部落的驕傲。」他特別感謝一路支持的家人、族人，以及並肩作戰的警界同仁，期許未來繼續攜手為社會、部落與家庭努力。

大武分局也表示，林員長年在警界盡忠職守，對家庭與社會責任同樣全力以赴，能獲得「模範父親」肯定，殊屬難得與不易。分局與有榮焉，並致上誠摯祝賀，盼林員以及全體同仁在事業與家庭上皆能順遂圓滿。