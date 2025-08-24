嘉明湖山友疑似高山症　空勤總隊「黑鷹」後送就醫

▲空勤總隊成功完成嘉明湖山難救援。（圖／記者楊晨東翻攝）
記者楊晨東／台東報導
空勤總隊臺東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊24日上午接獲通報，嘉明湖營地有1名山友疑似高山症，急需直升機後送。
任務小組隨即派遣UH-60M「黑鷹」直升機（編號NA-704）執行救援。直升機於09時15分發動、09時24分起飛，09時43分抵達目標區後完成偵查與地面人員定位，隨即將傷患吊掛上機。
直升機於09時55分離開目標區，10時22分返回臺東豐年機場，將患者安全送醫，圓滿完成任務。
