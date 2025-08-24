綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤24日表態，不續任幹事長，主張黨團幹部重組；而其他黨團幹部，如書記長陳培瑜、副幹事長林楚茵、副書記長林月琴、郭昱晴等人，都表態卸下幹部職務。對此，資深媒體人周玉蔻隨即表示，總召柯建銘該交棒了，「結束階段性任務」，她也透露，黨內許多人都認為由前立法院副院長蔡其昌接棒是最佳人選。

隨著726、823大罷免及核三公投延役落幕，民進黨內部進入檢討和改組階段。今天下午民進黨團隨即爆發請辭潮，從連任三會期的幹事長吳思瑤表態不續任黨團幹事長，並主張黨團幹部改組，隨後書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵也都陸續發文表示，將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團等。

隨後，周玉蔻以題為「柯總召該交棒了⋯⋯」發文表示，既然吳思瑤、陳培瑜、月琴、郭昱晴林楚茵陸續出面請辭黨團職務，主張黨團幹部重組，她冒著得罪柯建銘的「危險」，挑明說「柯總召可以結束階段性任務了」。

周玉蔻也透露，黨內早有準備，許多人不管公開或私下，都認為由蔡其昌接棒是最佳人選。但她也強調，柯總召對民進黨貢獻卓著，但非常時期，還是大局為重為宜。