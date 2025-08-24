朱立倫想交棒、盧秀燕又拒選　凌濤：離登記還有時間都可以討論

▲朱立倫嫡系子弟兵凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨天在823罷免後，公開懇請台中市長盧秀燕接任國民黨主席，盧秀燕今（24日）回應，因應關稅衝擊，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤受訪則說，離登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

凌濤表示，盧秀燕對於關稅、中小企業在台中受到的衝擊，充分展現她的關懷及務實，這就是大家喜愛的「媽媽市長」，在這個基調也可以看到，黨內的選舉沒有欽定跟指定，還是必須經過競爭程序。確實因為昨天朱立倫主席也是提到懇請、拜託，希望來懇請有好的人才來接棒，希望國民黨穩健把2026贏下來，走向2028重返執政。

凌濤指出，從過去2022年的縣市首長選舉，朱立倫當總教練，他都是用好的人才，一定要懇求，拜託大家並肩作戰這個基調，一路走到2025年他完成國民黨的政治任務，希望堅定交棒，才會在昨天晚上提出，外界現在認為聲望最高、最能帶領國民黨重返執政，贏得2026、2028人選，他把這樣的期待講出來，也懇請盧秀燕市長進一步考慮。他說，盧市長是顧家的「媽媽市長」，離國民黨主席選舉登記還有一段時間，黨內還有很多的機會跟空間可以繼續來討論。

對於黨主席選舉撲朔迷離，黨內基層焦慮炸鍋，凌濤說，這段時間只要有相關議題，包括從726全力的作戰一路到823，沒有任何一場造勢、空戰、CF，有任何的鬆懈。所以過去的基調，就是希望823之前不要討論黨主席選舉，現在因為823政治任務已經完成，我們31比0完封，這是國民黨支持者跟在野支持者希望看到的方向，所以過程中彼此都是鼓勵、肯定、並肩作戰，應該沒有太多的紛擾。

凌濤說，如果大家有一些期待、焦慮的部分，希望在這過程中可以走向2026勝選及2028的重返執政，因為離國民黨登記還有10多天的時間，大家還是可以充分表達自己的想法。