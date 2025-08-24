僅大男友4個月！妹子頻被叫「大媽」怒分手　網笑：屁孩無聊當有趣

▲女網友控訴小4個月的男友，頻叫她「大媽、阿祖」。（示意圖／Pexels）

一名女網友控訴指出，自己才比男友大僅僅4個月，但對方卻不停拿年紀開玩笑，稱呼自己「大媽」、「大嬸」，甚至是「阿祖」，讓她忍耐2個月後氣炸提分手。貼文曝光後，網友紛紛大讚原PO的乾脆作為：「感情教科書」、「謝謝妳讓我看到我想看的結局」。

該名女網友在Dcard以「男友一直拿年紀開玩笑」為題發文，透露與男友交往快3個月，而兩人都26歲，只因為男友比自己晚4個月出生，對方就在交往1個多月開始，時常用年紀開玩笑，像是「會叫我老阿姨、大媽、大嬸」等等。

原PO表示詢問過對方：「為什麼要這樣叫我？」他說：「因為妳比我大啊」，她認為若是 1、2次就算了，但這些「稱呼」已經快要接近他喊原PO「寶貝」的頻率，讓她傻眼直呼「我們也才差4個月，有必要這樣叫我嗎？」

原PO透露，已經數次鄭重告訴對方不喜歡他這樣稱呼自己，但他一副毫不在乎的樣子，說他只是開玩笑，不需要在意，事後又會用甜言蜜語安撫自己。

直到最近某次約會，男友在路上叫原PO「阿祖」，原PO聽到後馬上翻臉，放開對方的手，並留下一句「我們分手吧」就離開。而男友突然感到慌了，立即追上道歉，試圖用過去那些說詞安撫她，並不停說「對不起」，不過原PO後來還是把對方的手甩開回家。

原PO最後提到，男友不停傳訊息道歉、打電話，不過她一通都沒有接，沉澱一下心情後，就把對方封鎖了，「幸好才3個月就讓我看清這個人的個性，不尊重自己的人不用留！」

貼文曝光，引發網友熱議，紛紛在留言區讚嘆原PO的做法，「謝謝妳讓我看到我想看的結局」、「就喜歡妳這種乾脆的」、「感情版教科書！那些愛說『可是除此之外他都對我很好』的女生都該看看」、「分的好」、「這結局真的太棒了」；同時不少人怒轟男方「他心智年齡可能剛滿幼稚園大班」、「差4個月而已基本上就是同齡，他在優越什麼」、「原本想PUA妳，讓妳自卑離不開他」、「不說我還以為妳在跟小學生交往」、「屁孩無聊當有趣」。

