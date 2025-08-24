德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

▲泰勒失蹤後，與自封為「國王」的阿特赫尼及「南迪皇后」生活在英國蘇格蘭的傑德堡森林。（圖／翻攝自YouTube／Daily Record）



美國德州一名21歲女子泰勒（Kaura Taylor）今年5月失蹤後，近日竟被發現在英國蘇格蘭的傑德堡森林中，以「侍女」的身份加入一個自稱「庫巴拉王國」的部落，並表示自己已經是成年人，要求英國當局讓她留在傑德堡森林內。

綜合外媒報導，泰勒是一名單身母親，她於5月25日離開德克薩斯州，持6個月旅遊簽證進入英國後就消失了，家人以為她已經失蹤。直到泰勒8月20日在社群媒體發文，表示「我從來沒失蹤過，我只是逃離充滿虐待和毒害的家庭」，並希望英國當局讓她留在傑德堡森林內。

泰勒的姑姑斯金納（Vandora Skinner）表示「她說她連上Wi-Fi後就會給我打電話，但之後我就再也沒有收到她的訊息了」。斯金納還透露，泰勒曾試圖說服當時的男友和她一起搬到傑德堡森林，「泰勒遭到男友拒絕後，她就在今年5月，帶著8個月大的女兒前往英國了」。

▲泰勒希望英國讓她留在傑德堡森林內。（圖／翻攝自YouTube／Daily Record）



據悉，這個「庫巴拉王國」部落由36歲的男子阿特赫尼自封為「國王」領導，其追隨者有他的妻子「南迪皇后」以及被稱為「阿斯納特」的泰勒，是皇后的侍女。該部落住在森林的帳篷裡，聲稱「每天在泉水中沐浴、回歸自然」。當地居民對這群人看法不一，有人覺得他們看起來很友好，「但給人一種不安的感覺」，也有人不滿他們宣稱「佔有土地」的態度。

對此，蘇格蘭邊境委員會表示，已和警方合作處理，並曾提供房子讓他們居住，但遭對方拒絕。另有外媒指出，阿特赫尼與南迪過去還曾涉及虐童指控，但已在今年撤銷。目前，泰勒的家人依舊擔心她的安全，並希望泰勒能在簽證到期後回到德克薩斯州。

