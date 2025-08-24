　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮全面去化裸露垃圾！光華掩埋場估今年完全去化

▲▼花蓮環保局積極處理光華掩埋場堆置之垃圾，預計今年可完成裸露垃圾全面去化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮環保局積極處理光華掩埋場堆置之垃圾，預計今年可完成裸露垃圾全面去化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為全省惟二無焚化爐的縣市，垃圾因缺乏垃圾處理設施，長期倚賴掩埋和外縣市焚化廠協助，營運中掩埋場之餘裕量捉襟見肘，外縣市焚化廠又優先處理自身的廢棄物，導致民眾排出垃圾累積堆置於各垃圾掩埋場。直至112年12月在花蓮縣政府的努力下，與台灣水泥股份有限公司促參合作，設置再生資源利用中心開始營運，始能自主積極去化本縣垃圾。

▲▼花蓮環保局積極處理光華掩埋場堆置之垃圾，預計今年可完成裸露垃圾全面去化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依據「廢棄物清理法」第五條規定：一般廢棄物之回收、清除、處理，在直轄市由直轄市政府環境保護局為之；在縣由鄉（鎮、市）公所負責回收、清除，由縣環境保護局負責處理。基此，花蓮縣的垃圾清運和衛生掩埋場由鄉鎮公所管理，並將每天收受之家戶垃圾掩埋或暫置進行轉運作業。

▲▼花蓮環保局積極處理光華掩埋場堆置之垃圾，預計今年可完成裸露垃圾全面去化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

按法規各鄉鎮市公所可自行選擇垃圾集中並進行轉運的地點，花蓮縣政府曾於103年協助規劃北區區域性垃圾轉運設施興建工程，選址地點較目前吉安鄉光華垃圾掩埋場更遠離住宅區。並於104年經行政院核定補助新台幣7000萬元興建密閉負壓式轉運平台；但由於民眾陳抗未能取得共識及地方對於本案興建工程選址尚有疑義，故最終本案因無法取得民眾共識只能撤案終止興建。

▲▼花蓮環保局積極處理光華掩埋場堆置之垃圾，預計今年可完成裸露垃圾全面去化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雖再生資源利用中心已正式營運，但經113年0403地震造成道路中斷及台泥設施受損，垃圾處理量能不如預期。花蓮縣環境保護局於114年開始加強光華掩埋場堆置之垃圾去化，從5月垃圾最高堆置量達6,320.26公噸、已逐月下降，截至8月23日裸露垃圾量已下降至3,012.34公噸，經環保局努力調度，去化量超過52%之裸露垃圾，預計今年度可將光華掩埋場裸露堆置之垃圾全面去化，降低附近村民生活之影響。

此外花蓮縣政府積極向中央爭取裸露垃圾整理整頓計畫，已核定新台幣900萬元，將支援各鄉鎮掩埋場垃圾整理整頓以及推平覆土作業。另花蓮縣政府也積極與台泥公司協調提高再生資源利用中心處理量能，並增加其他去化管道，期望加速縮短去化垃圾期程，以零廢棄為垃圾處理的最終目標。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自嘲「全台灣最多警察追的網紅」！　直播中被上銬帶走
韓職發「啦啦隊卡」被噴：這裡不是台灣！　安芝儇道歉了
沈玉琳血癌！名醫曝自身罹癌經驗　「1原因」簡直慢性自殺
啦啦隊女神道歉了！　親密互動范姜彥豐遭炎上
陳柏惟半年前「要藍委叫學長」！片段被挖　網洗版
快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

花蓮全面去化裸露垃圾！光華掩埋場估今年完全去化

慶祝建城321週年　嘉市舉辦親子電影活動「諸葛四郎大戰惡魔黨」

台南巷仔Niau情人節換新裝　經典版公仔熱度再起

台南東區小東路交通事故！　計程車左轉未依規與直行小客車相撞

警界硬漢展柔情　太麻里警員林秀壯獲「模範父親」肯定

活動中心成投票所　社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節

小琉球遊艇失去動力　17遊客海上驚魂！海巡馳援

桃園市印尼文化交流協會大會　洋溢感恩與感謝

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

花蓮全面去化裸露垃圾！光華掩埋場估今年完全去化

慶祝建城321週年　嘉市舉辦親子電影活動「諸葛四郎大戰惡魔黨」

台南巷仔Niau情人節換新裝　經典版公仔熱度再起

台南東區小東路交通事故！　計程車左轉未依規與直行小客車相撞

警界硬漢展柔情　太麻里警員林秀壯獲「模範父親」肯定

活動中心成投票所　社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節

小琉球遊艇失去動力　17遊客海上驚魂！海巡馳援

桃園市印尼文化交流協會大會　洋溢感恩與感謝

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

大陸特斯拉Model 3「方向燈撥桿回來了」！還推改裝套件解救老車主

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

地方熱門新聞

桃園公投42萬人投同意！超過8成

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

快訊／梨山冰雹！果農崩潰大喊：壞年冬

台南市核三公投落幕投票率26.62%公投過程秩序良好無爭議

南投選民反罷！游顥安全過關

自嘲被視為頭號眼中釘　馬文君：明謝票

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

首屆「桃園冷飲節」　桃園區藝文廣場嗨喝

桃園上海同鄉會大會　邱奕勝：創兩岸共好

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」

台南東區小東計程車左轉未依規與直行小客車相撞

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

新北淡水忠寮農村嘉年華　體驗童玩與藝術

台南巷仔Niau情人節換新裝經典版公仔熱度再起

更多熱門

相關新聞

「5種食物」睡前不要吃　容易影響睡眠

「5種食物」睡前不要吃　容易影響睡眠

睡眠品質不佳已成為現代人通病，如果吃錯食物，那麼對睡眠則有更壞的影響，以下5款食物會縮短深度睡眠時間，睡前請避免。

「5個實用方法」教你擊敗拖延症

「5個實用方法」教你擊敗拖延症

Jo Malone推出英倫綠境限定版工藝蠟燭

Jo Malone推出英倫綠境限定版工藝蠟燭

6個方法善待自己　心情愈來愈好

6個方法善待自己　心情愈來愈好

美國課徵20％關稅　金管會：金融三業風險曝險仍可控

美國課徵20％關稅　金管會：金融三業風險曝險仍可控

關鍵字：

去化裸露垃圾光華掩埋場降低生活影響

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面