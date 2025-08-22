拍武俠片曝「團隊七大高手」　全場爆讚：只有三總能超越三總

▲三總肺癌多專科團隊介紹影片。（圖／翻攝自YouTube／三軍總醫院）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北榮總三軍總醫院近日推出一支醫師介紹短片，醫師們不僅抱胸、叉腰、比劍招式，滿滿的武俠風格讓網友笑翻，「超好笑…從凌波微步就已經笑鼠，醫師們要怎麼不笑場」、「我申辦網路，就是要看到這樣的酷東西」、「片頭只差，戲說台灣的片頭曲就完美了。」

三軍總醫院在IG、YouTube頻道貼出影片，以武林高手的方式介紹三總肺癌多專科團隊，「武功全面，護您周全！對付肺癌不靠運氣，七大高手招招制敵」，像是負責精準篩檢的胸腔內科蔡鎮良醫師被形容是使用「第一式神龍探肺」；做單孔微創手術的胸腔外科黃才旺醫師則是「第二式淩波微步」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃才旺醫師。（圖／翻攝自YouTube／三軍總醫院）

接著是負責立體定位導航的放射診斷部柯凱雄醫師，被形容為「第三式天羅地網」；做個人化治療計畫的血液腫瘤科葉人華醫師則是「第四式化骨綿掌」；第五式飛雲掠影是核子醫學部林立凡醫師，負責高階影像分析；第六式破陣穿雲是放射腫瘤部沈伯鍵醫師，負責多專科整合會診；最後是第七式金鐘護體的病理部陳燕麟醫師，對病人提供全面照護。

影片被轉貼到Threads，網友紛紛笑呼，「只有三總能超越三總」、「我每次去三總的自負額拍出這種東西…拍！你們三總全科都拍！多拍一點，這醫院拍出了我喜歡的樣子」、「我看靜音版，腦子都是戲說台灣片頭的音樂」、「以後國考是不是還要含試鏡？」還有人忍不住好奇「想問究竟是誰寫的腳本？！」吸引另一人解答，正是第二式凌波微步的黃才旺醫師。