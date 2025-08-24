大罷免失敗！閩南狼「我們只是先覺者」繼續護台：直到更多人醒來

▲閩南狼表示，「我們只是一群先覺者」。（資料照／記者林敬旻攝）

網搜小組／曾筠淇報導

726、823罷免的結果都出來了，31名國民黨立委、新竹市長高虹安全部挺過罷免案。反共網紅閩南狼（陳柏源）在Threads上表示，雖然最後的結果不如預期，但「我們只是一群先覺者」，先覺者的路注定要比其他人艱難，或許現在人少，但明天會有更多人覺醒、加入他們。

823罷免落幕後，網紅「閩南狼」在Threads發文表示，雖然823罷免的結果不如預期，但他仍要強調「我們只是一群先覺者」。他指出，先覺者的路，注定艱難，要承受誤解、批評，但從歷史經驗就可知，正因為有人率先踏出一步，後來的人才會逐步跟上。

閩南狼認為，「我們不是因為一定要贏才站出來，而是因為沉默就等於放棄。」或許今天站出來的人並不多，但未來一定會有更多人覺醒，並加入他們的行列，「反共、守護台灣，這條路我們會一直走下去，直到更多人醒來」。

貼文底下，有網友表示，「謝謝你的努力與付出，也許後來處理事情的方式有些不妥，但我始終相信我親眼所見多次與對話的你」、「罷免案本來就不容易了，你們努力能走到這已經了不起了」、「一次深痛的教訓，我們重新開機，別氣餒，大家一起繼續努力」、「信念不死就不算失敗」。但也有網友回應，「你是不是該先拍片跟罷團體與八炯道歉呢」、「反你X，製造仇恨，滾」。