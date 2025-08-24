男子一生積蓄砸古董　死後揭真相…家人痛哭：竟全是贗品

▲妻子原以為丈夫省吃儉用在為家庭留後路，卻發現一生積蓄全砸在贗品上。（圖／翻攝自微博，雪餅說 ）



大陸河南平頂山一名男子因病去世，妻女在整理遺物時，打開那間他生前始終緊鎖的房間，卻驚訝地發現裡頭堆滿各式各樣的「古董」。這些物品按標價估算價值十多萬元人民幣（約新台幣45萬元），但送去鑑定後才得知，幾乎全是假貨。

根據《雪餅說》報導，男子生前一向節儉，甚至住院期間也不願花費過多，但他卻長年透過電視購物與網路平台購入玉器、玉璽、紀念幣等物件，並自信地告訴家人「別擔心，還有錢」，讓妻子原以為這些年他是在默默為家庭留下保障。

然而，專家鑑定後的結果令家屬徹底心碎。除了少數紀念幣尚有收藏價值外，絕大多數物品都是低價工藝品，根本不具市場價值。有專家甚至直言：「若是真的，早該進博物館了。」

▲專家指出，若是真品早該進博物館，結果卻幾乎全是假貨。（圖／翻攝自微博，雪餅說 ）



男子女兒事後查詢銀行帳戶，更發現戶頭僅剩7.5元人民幣（約新台幣34元），一生積蓄幾乎全數耗費在這些「保值升值」的幻夢中。如今母女倆只希望能找到途徑退貨或返廠，哪怕損失部分金額，也算給父親的心血留一個交代。

此事曝光後引發網友唏噓，不少人指出古玩收藏是一門專業門檻極高的領域，若沒有足夠知識與資源，很難在市場上隨便「撿漏」。有人感嘆，男子或許是出於好意，想為家人留下「值錢的東西」，卻選錯了方式。也有聲音提醒，若當初妻女能更多關心交流，或許能及時發現異狀，避免這場遺憾。

