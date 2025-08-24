　
    • 　
>
地方 地方焦點

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽23日晚間於亞太國際棒球訓練中心落幕，冠軍戰由台灣迎戰日本，吸引大批球迷湧入觀戰，最終台灣隊以3:0完封日本，成功完成二連霸，奪下隊史第8座冠軍金盃。韓國則擊敗對手拿下季軍。

台南市長黃偉哲在比賽結束後於臉書發文，恭喜台灣小將展現高度毅力與實力，「在各國競爭激烈的情況下，這座冠軍非常難得。感謝球員們讓大家欣賞到精採賽事，也把正向力量帶給正在面臨挑戰的人們。」

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，近期台南面臨颱風災後重建，許多市民正努力走出谷底，「台灣隊的奮戰精神，正是最好的鼓舞。」

台南市府表示，本屆賽事共有台灣、日本、韓國、巴基斯坦、泰國、香港、菲律賓、斯里蘭卡等8支代表隊參賽，為期7天的比賽在台南舉行，不僅展現亞洲青少棒選手的實力，也讓世界看見台南棒球場館的軟硬體水準。亞太國際棒球訓練中心曾榮獲「國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎」，此次首次承辦國際賽，獲得各國隊伍與球評肯定。

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

冠亞軍戰的現場氣氛熱烈，內野第一層座位幾乎被台灣球迷佔滿，應援聲與啦啦隊舞蹈不斷，形成「主場優勢」。當七局下最後一個出局數出現，全場歡聲雷動，見證台灣隊封王一刻。

體育局長陳良乾表示，台南首次舉辦U15國際賽便成功獲得肯定，展現市府籌辦大型賽事的能力，也進一步提升城市的國際能見度。

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

閉幕典禮出席貴賓包括台灣棒協理事長辜仲諒、教育部體育署副署長房瑞文等，大家都對台灣隊連霸表現感到與有榮焉。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

桃園上海同鄉會大會　邱奕勝：桃園與上海情誼深厚創兩岸共好

桃園核三公投出爐！42萬人投同意　藍營：超過8成支持

首屆「桃園冷飲節」　千人在藝文廣場嗨喝抽機票

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」籲參賽者小心應對

闖關換好禮！新北淡水忠寮農村嘉年華　體驗童玩與藝術

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

自嘲被綠營視為頭號眼中釘　馬文君：明天謝票

快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

快訊／梨山突下冰雹！果農崩潰：蘋果水梨全毀　一年辛苦泡湯

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【豔陽高照狂曬】韓國瑜自嘲腦袋像「茶葉蛋」！　投票前笑：生意很清淡

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

亞洲青少棒錦標賽冠軍戰23日登場，中華隊與日本一路僵持到6局上，全隊年紀最小的陳泊佑敲出2分三壘安打，終場助台灣以3比0完封日本，完成二連霸、抱回隊史第8冠，他也憑此表現獲選賽會最有價值球員（MVP）。

小熊闖校園　副校長「對視3秒」成功逼退

小熊闖校園　副校長「對視3秒」成功逼退

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂

AI模擬：富士山爆發「火山灰癱瘓整個東京」！

AI模擬：富士山爆發「火山灰癱瘓整個東京」！

超逼真草莓果醬吐司變成電源開關

超逼真草莓果醬吐司變成電源開關

