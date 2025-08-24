U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

▲台灣隊在亞青少棒冠軍戰3:0擊敗日本，奪下二連霸金盃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽23日晚間於亞太國際棒球訓練中心落幕，冠軍戰由台灣迎戰日本，吸引大批球迷湧入觀戰，最終台灣隊以3:0完封日本，成功完成二連霸，奪下隊史第8座冠軍金盃。韓國則擊敗對手拿下季軍。

台南市長黃偉哲在比賽結束後於臉書發文，恭喜台灣小將展現高度毅力與實力，「在各國競爭激烈的情況下，這座冠軍非常難得。感謝球員們讓大家欣賞到精採賽事，也把正向力量帶給正在面臨挑戰的人們。」

黃偉哲指出，近期台南面臨颱風災後重建，許多市民正努力走出谷底，「台灣隊的奮戰精神，正是最好的鼓舞。」

台南市府表示，本屆賽事共有台灣、日本、韓國、巴基斯坦、泰國、香港、菲律賓、斯里蘭卡等8支代表隊參賽，為期7天的比賽在台南舉行，不僅展現亞洲青少棒選手的實力，也讓世界看見台南棒球場館的軟硬體水準。亞太國際棒球訓練中心曾榮獲「國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎」，此次首次承辦國際賽，獲得各國隊伍與球評肯定。

冠亞軍戰的現場氣氛熱烈，內野第一層座位幾乎被台灣球迷佔滿，應援聲與啦啦隊舞蹈不斷，形成「主場優勢」。當七局下最後一個出局數出現，全場歡聲雷動，見證台灣隊封王一刻。

體育局長陳良乾表示，台南首次舉辦U15國際賽便成功獲得肯定，展現市府籌辦大型賽事的能力，也進一步提升城市的國際能見度。

閉幕典禮出席貴賓包括台灣棒協理事長辜仲諒、教育部體育署副署長房瑞文等，大家都對台灣隊連霸表現感到與有榮焉。