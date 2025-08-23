　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

▲《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰 。（圖／台中市運動局提供）

▲台中電競嘉年華上演巔峰之戰，《傳說》冠軍將對決職業隊「閃電狼」。（圖／台中市運動局提供）

記者游瓊華／台中報導

中台灣年度最大電競盛事「2025台中電競嘉年華」今(23)、明兩天在台中火車站盛大登場！今年邁入第七屆，首度將戰場移師到人來人往的車站大廳，現場一早就擠滿各路電競好手與粉絲，氣氛超嗨。活動不僅有人氣實況主苔苔、職棒啦啦隊Formosa Sexy助陣，接下來，傳奇戰隊「閃電狼」也將現身，引爆粉絲尖叫聲。

開幕式上，台中市運動局長游志祥化身經典格鬥遊戲《快打旋風》中的角色「隆」，與活動大使苔苔現場PK，一同擺出格鬥姿勢。游志祥表示，活動以《傳說對決》與《快打旋風6》兩大亞運項目為主軸，希望透過全民參與的模式，讓電競文化與市民生活更緊密連結。

市議員江肇國也帶著孩子到場體驗，他表示，樂見電競活動一年比一年盛大，未來要持續推廣電子競技「全齡化」，讓電競成為適合老少咸宜的運動。

賽事首日由《快打旋風6》八強賽揭開序幕，明日則有《傳說對決》冠軍隊伍迎戰職業隊「閃電狼」的巔峰對決。除了緊張刺激的比賽，現場還規劃了電競主題市集、Switch及街機體驗區、元宇宙拳擊等互動遊戲，讓民眾不只能看比賽，還能親自下場玩，搭配DJ與偶像團體表演，將車站變成一場夏日電音派對。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／核三延役闖關失敗　434萬張同意票能成賴清德鬆綁非核家
逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！全場笑瘋朝聖
核三公投差66萬票過關！趙少康點3大關鍵　嗆民進黨「給臉不要
認了823罷免「結果可預料」！王婉諭：民主不是撕裂社會的工具
逛木柵動物園驚見「大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

自嘲被綠營視為頭號眼中釘　馬文君：明天謝票

快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

快訊／梨山突下冰雹！果農崩潰：蘋果水梨全毀　一年辛苦泡湯

彰化核三公投結果出爐！26鄉鎮壓倒性同意　投票率僅26.9%創新低

台南市核三公投落幕投票率26.62%　公投過程秩序良好無爭議

基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求合境平安

台南勞工局健康講座登場　營養師教你吃出「滿分健康」

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

【合法洗錢】清完的1元硬幣都快能當鏡子了！

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

自嘲被綠營視為頭號眼中釘　馬文君：明天謝票

快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

快訊／梨山突下冰雹！果農崩潰：蘋果水梨全毀　一年辛苦泡湯

彰化核三公投結果出爐！26鄉鎮壓倒性同意　投票率僅26.9%創新低

台南市核三公投落幕投票率26.62%　公投過程秩序良好無爭議

基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求合境平安

台南勞工局健康講座登場　營養師教你吃出「滿分健康」

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人：讓綠營整個崩盤

分析／核三延役闖關失敗　434萬張同意票能成賴清德鬆綁非核家園契機？

梁修身半世紀後重溫《筧橋英烈傳》　怨兒梁赫群、梁正群：沒有歌功頌德

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

《進行曲》3帥野溪溪溫泉「只穿內褲」PK！　余杰恩爆「吃大便」叛逆往事

核三公投差66萬票過關！趙少康點3大關鍵　嗆民進黨「給臉不要臉」

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

Energy現身助陣掀暴動！　蕭秉治見「粉絲1舉動」大吃醋...直球對決

自嘲被綠營視為頭號眼中釘　馬文君：明天謝票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

地方熱門新聞

台南市核三公投落幕投票率26.62%公投過程秩序良好無爭議

快訊／梨山冰雹！果農崩潰大喊：壞年冬

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

水上警拆穿詐騙異國戀

桃園電影節首見導盲犬站上舞臺

賴清德赴七股視察災後復原肯定台南市府團隊災後復原努力

合歡山沿路撒冥紙　民眾PO網檢擧：至少100多張

嘉義市營利事業銷售額突破三千億

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華8/23藍晒圖盛大登場

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕感謝營造公司助災民重建

南投選民反罷！游顥安全過關

2025全國青農羽球賽嘉義、台南奪冠

台南勞工局健康講座登場營養師教你吃出「滿分健康」

捷運綠線介壽路二段8/28日起施工　車輛請減速

更多熱門

相關新聞

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

金曲歌王陶喆近期宣布宣布第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》正式啟動預購，消息讓歌迷感到十分振奮。沒想到，近日有民眾在台中逢甲商圈逛街時，發現店內竟有販售「陶喆蛋糕」，甜點撞臉歌王的畫面曝光，讓10萬網友笑翻了。

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

關鍵字：

台中電競嘉年華閃電狼傳說對決

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

核三延役公投失敗！　434萬同意票未達門檻

完整票數！國民黨「反罷免」成功

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面