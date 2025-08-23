《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

▲台中電競嘉年華上演巔峰之戰，《傳說》冠軍將對決職業隊「閃電狼」。（圖／台中市運動局提供）



記者游瓊華／台中報導

中台灣年度最大電競盛事「2025台中電競嘉年華」今(23)、明兩天在台中火車站盛大登場！今年邁入第七屆，首度將戰場移師到人來人往的車站大廳，現場一早就擠滿各路電競好手與粉絲，氣氛超嗨。活動不僅有人氣實況主苔苔、職棒啦啦隊Formosa Sexy助陣，接下來，傳奇戰隊「閃電狼」也將現身，引爆粉絲尖叫聲。

開幕式上，台中市運動局長游志祥化身經典格鬥遊戲《快打旋風》中的角色「隆」，與活動大使苔苔現場PK，一同擺出格鬥姿勢。游志祥表示，活動以《傳說對決》與《快打旋風6》兩大亞運項目為主軸，希望透過全民參與的模式，讓電競文化與市民生活更緊密連結。

市議員江肇國也帶著孩子到場體驗，他表示，樂見電競活動一年比一年盛大，未來要持續推廣電子競技「全齡化」，讓電競成為適合老少咸宜的運動。

賽事首日由《快打旋風6》八強賽揭開序幕，明日則有《傳說對決》冠軍隊伍迎戰職業隊「閃電狼」的巔峰對決。除了緊張刺激的比賽，現場還規劃了電競主題市集、Switch及街機體驗區、元宇宙拳擊等互動遊戲，讓民眾不只能看比賽，還能親自下場玩，搭配DJ與偶像團體表演，將車站變成一場夏日電音派對。