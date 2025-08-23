心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

▲曾獲得總統教育獎的孫男(左一)今天上午返回工作的學校拿手機時，在西屯遭人撞死，消息傳回學校，校長錯愕不已。（圖／記者許權毅翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天早上發生一起重大車禍，一名28歲孫姓男騎士在待轉區停等時，遭21歲王姓男駕駛無照開車撞死。孫男曾是特教生，但努力學習、樂觀向上還讓他獲得總統教育獎，還在母校特教學校擔任助教，是特教界榜樣，也被視為特教之光。消息傳回孫男服務的特教學校，校長錯愕不已，提到孫男才回校服務6年，怎麼會發生這樣的事情，心痛不已。

車禍發生在今天上午8點多，孫男因為手機放在學校，早上騎車返校拿手機，沒想到在西屯區台灣大道四段與安和路待轉區停等紅燈時，被無照的王男撞上，孫男被撞飛後重摔在地，警消獲報趕到現場，緊急將人送到鄰近的澄清醫院急救，無奈孫男傷勢過重，最後仍回天乏術，才要開始耀眼的人生就此畫下句點。

孫男自幼患病，且家中經濟狀況不佳，孫男進入台中特殊教育學校就讀後，透過老師引導，讓原本個性害羞的孫男，打開心房，開始接觸運動、音樂；孫男不僅曾選上全國特殊奧林匹克運動會、世界夏季特殊奧運會儲訓選手，在選拔賽中羽球、籃球拿到2個金牌，也考取過街頭藝人證照。

台中特教學校校長邱進興表示，孫男平時也在學校打工，還在校時就接受老師建議考教師助理資格，後來孫果真努力考上，回到母校協助學弟、妹，才回學校服務6年，沒想到就發生此憾事。