　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

▲▼孫柏豪。（圖／記者許權毅翻攝）

▲曾獲得總統教育獎的孫男(左一)今天上午返回工作的學校拿手機時，在西屯遭人撞死，消息傳回學校，校長錯愕不已。（圖／記者許權毅翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天早上發生一起重大車禍，一名28歲孫姓男騎士在待轉區停等時，遭21歲王姓男駕駛無照開車撞死。孫男曾是特教生，但努力學習、樂觀向上還讓他獲得總統教育獎，還在母校特教學校擔任助教，是特教界榜樣，也被視為特教之光。消息傳回孫男服務的特教學校，校長錯愕不已，提到孫男才回校服務6年，怎麼會發生這樣的事情，心痛不已。

車禍發生在今天上午8點多，孫男因為手機放在學校，早上騎車返校拿手機，沒想到在西屯區台灣大道四段與安和路待轉區停等紅燈時，被無照的王男撞上，孫男被撞飛後重摔在地，警消獲報趕到現場，緊急將人送到鄰近的澄清醫院急救，無奈孫男傷勢過重，最後仍回天乏術，才要開始耀眼的人生就此畫下句點。

孫男自幼患病，且家中經濟狀況不佳，孫男進入台中特殊教育學校就讀後，透過老師引導，讓原本個性害羞的孫男，打開心房，開始接觸運動、音樂；孫男不僅曾選上全國特殊奧林匹克運動會、世界夏季特殊奧運會儲訓選手，在選拔賽中羽球、籃球拿到2個金牌，也考取過街頭藝人證照。

台中特教學校校長邱進興表示，孫男平時也在學校打工，還在校時就接受老師建議考教師助理資格，後來孫果真努力考上，回到母校協助學弟、妹，才回學校服務6年，沒想到就發生此憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱立倫懇請盧秀燕接任黨主席：請承擔重棒
女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲護女：記者有提問的天職
「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免
LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫發表談話
快訊／核三所在地恆春南灣、大光里　公投同意票大勝3萬票
女記者被黃國昌嗆「問白癡問題」　弟力挺PO中指照：送白癡立委
快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免
快訊／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出
快訊／真的7：0！國民黨立委完封　823大罷免也大失敗
核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓
南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康鐵皮加蓋民宅起火　20分鐘撲滅火勢無人受困

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

大罷免第二輪投票和平落幕　全台24件違法違序...5人帶手機

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

狂打統聯司機害骨折暴徒抓到了　男落網認了「超車不順」扁人

通緝男遭轟16槍！又一BMW買車人到案　追查出資關鍵金主

惡劣片！自小客車過彎正面逆撞機車　駕駛沒下車直接跑了

總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

快訊／台南永康鐵皮加蓋民宅起火　20分鐘撲滅火勢無人受困

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

大罷免第二輪投票和平落幕　全台24件違法違序...5人帶手機

快訊／女山友攀安東軍山摔落溪谷手骨折　黑鷹直昇機吊掛送醫

狂打統聯司機害骨折暴徒抓到了　男落網認了「超車不順」扁人

通緝男遭轟16槍！又一BMW買車人到案　追查出資關鍵金主

惡劣片！自小客車過彎正面逆撞機車　駕駛沒下車直接跑了

總統獎特教生變助教！勵志人生硬被登出　無照男找友幫租車闖禍

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

爆料者拒絕「機加酒給宋昰昀出」狠酸：證明沒霸凌，妳只需要65塊

LIVE／大罷免2階段、重啟核三公投出爐　賴清德晚間召開記者會

快訊／再喊要交棒！　朱立倫點名盧秀燕：懇請承擔重棒

第二波罷免失敗！黃揚明喊不意外「核三重啟同意票」超過核四重啟

不同意罷免多4萬票　楊瓊瓔籲民進黨：快回歸治理正軌

快訊／台南永康鐵皮加蓋民宅起火　20分鐘撲滅火勢無人受困

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對碾壓

陳重廷今年才加練一壘：更想守外野　蹲捕太可怕先不要

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」 先解決人口外流

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

社會熱門新聞

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

淫男客2HRS硬上酒店妹3次！賠百萬換免囚

更多熱門

相關新聞

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

第二波大罷免投票今（23）日舉行，台中市第八選區立委、副院長江啟臣罷免案，不同意票一路領先，江啟臣在18時現身服務處，自行宣布罷免案未通過，現場擠滿支持者歡呼。江啟臣說，雖然挺過罷免，但是沒有喜悅，這段時間浪費太多資源跟時間，市長盧秀燕有致電恭喜「過關」，感謝她幫忙自己，比自己選舉還要辛苦。

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

打統聯司機暴徒抓到了台中男承認「超車不順」

打統聯司機暴徒抓到了台中男承認「超車不順」

投票到一半手機響「公投票帶出場」台中2人違規

投票到一半手機響「公投票帶出場」台中2人違規

關鍵字：

台中車禍死亡總統教育獎

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

不斷更新／國民黨6立委「反罷免」成功

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

不斷更新／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面