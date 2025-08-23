　
生活

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

▲▼台中店家販售陶喆蛋糕。（圖／翻攝陶喆微博、Threads、店家Google相簿）

▲台中店家販售陶喆蛋糕。（圖／翻攝店家Google相簿）

記者柯振中／綜合報導

金曲歌王陶喆近期宣布宣布第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》正式啟動預購，消息讓歌迷感到十分振奮。沒想到，近日有民眾在台中逢甲商圈逛街時，發現店內竟有販售「陶喆蛋糕」，甜點撞臉歌王的畫面曝光，讓10萬網友笑翻了。

這位民眾在Threads上分享，近日到逢甲商圈某烘焙坊購買蛋糕，沒想到意外看見店內有販售「陶喆蛋糕」，讓她傻眼直呼「我在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」。

▲▼台中店家販售陶喆蛋糕，與歌王陶喆過去的造型相似。（圖／翻攝陶喆微博）

▲台中店家販售陶喆蛋糕，與歌王陶喆過去的造型相似。（圖／翻攝陶喆微博）

畫面當中可以看見，烘焙坊的師傅在用巧克力在咖啡色糕體上畫了頭髮、眉毛、眼睛，以及鼻子嘴巴，組合而成的五官神似Q版的金曲歌王陶喆，讓人忍不住嘴角上揚。

照片曝光至今不到24小時，已有超過9萬網友按讚，不少人為此笑歪留言，「為什麼這麼像，笑到瘋掉」、「這是真的店家在賣，還是惡搞的啦」、「口味是黑色柳丁嗎」、「陶喆已經是可以量產的了嗎」、「這種音樂蛋糕很便宜」、「不能說很像，簡直是一模一樣。」

事後這間烘焙坊的地點也被肉搜出來，不少人前往朝聖、購買陶喆蛋糕，並且在Google留下了5星評論。店家的產品爆紅以後，也同樣在Google貼出「陶喆蛋糕」的照片，相當有趣。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：才回母校服務6年

台中市今天早上發生一起重大車禍，一名28歲孫姓男騎士在待轉區停等時，遭21歲王姓男駕駛無照開車撞死。孫男曾是特教生，但努力學習、樂觀向上還讓他獲得總統教育獎，還在母校特教學校擔任助教，是特教界榜樣，也被視為特教之光。消息傳回孫男服務的特教學校，校長錯愕不已，提到孫男才回校服務6年，怎麼會發生這樣的事情，心痛不已。

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

江啟臣挺過罷免現身了　盧秀燕致電：恭喜過關

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

抗罷成功顏寬恒：選民早在726就告訴執政黨

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

沙鹿「章魚里」罷免案開完　不同意票多122

打統聯司機暴徒抓到了台中男承認「超車不順」

打統聯司機暴徒抓到了台中男承認「超車不順」

陶喆台中逢甲商圈烘焙坊蛋糕

