逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

▲台中店家販售陶喆蛋糕。（圖／翻攝店家Google相簿）



記者柯振中／綜合報導

金曲歌王陶喆近期宣布宣布第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》正式啟動預購，消息讓歌迷感到十分振奮。沒想到，近日有民眾在台中逢甲商圈逛街時，發現店內竟有販售「陶喆蛋糕」，甜點撞臉歌王的畫面曝光，讓10萬網友笑翻了。

這位民眾在Threads上分享，近日到逢甲商圈某烘焙坊購買蛋糕，沒想到意外看見店內有販售「陶喆蛋糕」，讓她傻眼直呼「我在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」。

▲台中店家販售陶喆蛋糕，與歌王陶喆過去的造型相似。（圖／翻攝陶喆微博）



畫面當中可以看見，烘焙坊的師傅在用巧克力在咖啡色糕體上畫了頭髮、眉毛、眼睛，以及鼻子嘴巴，組合而成的五官神似Q版的金曲歌王陶喆，讓人忍不住嘴角上揚。

照片曝光至今不到24小時，已有超過9萬網友按讚，不少人為此笑歪留言，「為什麼這麼像，笑到瘋掉」、「這是真的店家在賣，還是惡搞的啦」、「口味是黑色柳丁嗎」、「陶喆已經是可以量產的了嗎」、「這種音樂蛋糕很便宜」、「不能說很像，簡直是一模一樣。」

事後這間烘焙坊的地點也被肉搜出來，不少人前往朝聖、購買陶喆蛋糕，並且在Google留下了5星評論。店家的產品爆紅以後，也同樣在Google貼出「陶喆蛋糕」的照片，相當有趣。