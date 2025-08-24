　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

▲賓賓哥直播性侵受害者未打碼，導致當事人隱私徹底曝光。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰）

▲賓賓哥直播性侵受害者未打碼，導致當事人隱私徹底曝光。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰，下同）

記者閔文昱／綜合報導

知名公益網紅「賓賓哥」（江建樺）近日再陷爭議，他在直播中直接拍攝一名性侵案女性受害者，畫面未經馬賽克處理，導致受害者身分與處境全數曝光。影片流傳後，受害者本人在直播間留言崩潰求情，透露因隱私被揭露，不僅遭網友質疑與指指點點，甚至連房東都拒絕續租，生活陷入困境，懇求下架影片，並表示不再接受該團隊援助，決心獨自努力尋找工作重建人生。

回顧事件，賓賓哥近日在一場直播中，未經遮掩地拍攝並公開一名性侵案件的女性受害者，影片中不僅完整呈現受害者面貌，甚至揭露其居住地點，導致當事人隱私徹底曝光。直播曝光後，該名受害者在留言區公開哀求賓賓哥下架相關影片，並表示該影片不僅讓她遭受網友質疑、羞辱，甚至被房東拒絕續租，導致居無定所，生活陷入困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，該名受害者還強調，既然已經要求下架影片，未來也不再接受賓賓哥團隊的援助，決意靠自己重新站起來。說法一出，引發大批網友同情與憤慨。

▲賓賓哥直播性侵受害者未打碼，導致當事人隱私徹底曝光。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰）

▲當事人現身直播留言。

對此，導演兼公益推手圤智雨在臉書發文開嗆，這是對受害者的「三度傷害」，賓賓哥的行為「完全不專業」，正規公益團體在處理性侵個案時，必須嚴格遵守《性侵害犯罪防治法》與《個資法》，確保受害者姓名、臉部、聲音及生活細節絕不外流，並由社工、心理師等專業人員進行私下訪談，同時提供醫療、法律與心理支持，而不是將受害者赤裸裸地推上直播舞台。

圤智雨更痛批賓賓哥將「能否開直播」視為救助條件，若無法公開便不願協助個案，「這已經不是救援，而是拿受害者的苦難換取流量」，賓賓哥一再用「開直播道歉」作為事件收場，卻從未真正承擔後續責任，反而讓受害者在全國矚目下再度受創。

對比專業團體的做法，圤智雨點名賓賓哥的行為「背道而馳」，呼籲政府正視「公益直播」亂象，全面檢討甚至禁止類似行為。他強調，公益的本質應該是低調守護與專業協助，而非流量表演，「真正的救助不是將受害者推上鏡頭，而是給予他們隱私、尊重與安全」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

快訊／大雷雨突襲！水彈北上開轟　最新大雨警戒區域曝

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫師見日常習慣超意外

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證　盼台南文化「愈在地愈國際」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風

快訊／20:55台灣東部海域規模4.8「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／國家警報響！20:55花蓮有感地震　預估3級以上

快訊／大雷雨突襲！水彈北上開轟　最新大雨警戒區域曝

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫師見日常習慣超意外

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證　盼台南文化「愈在地愈國際」

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

相關新聞

貴賓吹風髮型變尖　像澎毛大飯糰

貴賓吹風髮型變尖　像澎毛大飯糰

炎炎夏天，幫毛孩消暑絕對是飼主的日常。日本一位飼主某天幫家裡的玩具貴賓可可（ココ）開電扇降溫，結果因為牠的毛時在太蓬鬆，隨著機器啟動下髮型居然全都隨著風向「立正站好」，從圓滾滾的的小球直接變成尖尖的大飯糰。

美籍網紅北市直播中被逮　上銬畫面曝

美籍網紅北市直播中被逮　上銬畫面曝

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

琵琶女神「收IG留言求約砲」　公開截圖不忍了

琵琶女神「收IG留言求約砲」　公開截圖不忍了

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

關鍵字：

網紅爭議性侵公益直播

讀者迴響

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面