賓賓哥直播無碼曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走

知名公益網紅「賓賓哥」（江建樺）近日再陷爭議，他在直播中直接拍攝一名性侵案女性受害者，畫面未經馬賽克處理，導致受害者身分與處境全數曝光。影片流傳後，受害者本人在直播間留言崩潰求情，透露因隱私被揭露，不僅遭網友質疑與指指點點，甚至連房東都拒絕續租，生活陷入困境，懇求下架影片，並表示不再接受該團隊援助，決心獨自努力尋找工作重建人生。

回顧事件，賓賓哥近日在一場直播中，未經遮掩地拍攝並公開一名性侵案件的女性受害者，影片中不僅完整呈現受害者面貌，甚至揭露其居住地點，導致當事人隱私徹底曝光。直播曝光後，該名受害者在留言區公開哀求賓賓哥下架相關影片，並表示該影片不僅讓她遭受網友質疑、羞辱，甚至被房東拒絕續租，導致居無定所，生活陷入困境。

此外，該名受害者還強調，既然已經要求下架影片，未來也不再接受賓賓哥團隊的援助，決意靠自己重新站起來。說法一出，引發大批網友同情與憤慨。

對此，導演兼公益推手圤智雨在臉書發文開嗆，這是對受害者的「三度傷害」，賓賓哥的行為「完全不專業」，正規公益團體在處理性侵個案時，必須嚴格遵守《性侵害犯罪防治法》與《個資法》，確保受害者姓名、臉部、聲音及生活細節絕不外流，並由社工、心理師等專業人員進行私下訪談，同時提供醫療、法律與心理支持，而不是將受害者赤裸裸地推上直播舞台。

圤智雨更痛批賓賓哥將「能否開直播」視為救助條件，若無法公開便不願協助個案，「這已經不是救援，而是拿受害者的苦難換取流量」，賓賓哥一再用「開直播道歉」作為事件收場，卻從未真正承擔後續責任，反而讓受害者在全國矚目下再度受創。

對比專業團體的做法，圤智雨點名賓賓哥的行為「背道而馳」，呼籲政府正視「公益直播」亂象，全面檢討甚至禁止類似行為。他強調，公益的本質應該是低調守護與專業協助，而非流量表演，「真正的救助不是將受害者推上鏡頭，而是給予他們隱私、尊重與安全」。