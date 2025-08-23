　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸都市怪談！敲打、孩童奔跑聲驚擾半年　真相好毛！樓上沒人住　

▲鬼怪,魔神仔,鬼,驚悚,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲是誰在上搞鬼發出噪音？住戶一查竟然是空屋。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者任以芳／綜合報導

大陸杭州一位王先生這半年來十分困擾，自家樓上住戶搬走後，原本應該空置的房間卻仍傳出奇怪噪音，持續半年之久。敲擊聲、拖拽聲、孩童奔跑聲，似乎可以「跟隨人移動」。警方與大樓管委會多次查勘均未發現異常，明明沒有人住的屋子，噪音從未停止，成為這棟社區難解的「都市怪談」。

根據陸媒電節目《小強熱線浙江教科》報導，王先生居住在杭州某公寓5樓已有20多年。2024年上半年，他與樓上6樓的租客因噪音問題屢次爭執，矛盾逐漸升級。

據他回憶，從當年9月起，家中經常在深夜聽到「叮叮咣咣」的敲擊聲，像是鐵錘擊打或瓷磚施工般的噪音，一般從晚上八九點開始，持續至凌晨。

「元旦那天，我本想好好休息，卻半夜被吵醒，衝上去理論，對方還放狠話，『等我們搬走，你還能聽到聲音。』」王先生說。

▲▼ 樓上發出噪音，查看是空屋，讓人發毛不解 。（圖／翻攝 小強熱線）

▲五樓王先生常常聽到樓上發出噪音，查看是空屋，讓人發毛不解 。（圖／翻攝 小強熱線）

今年2月，樓上的租客果然搬離，6樓至今一直空置沒有人住。奇怪的是噪音並未消失，反而轉變為生活聲響，像是孩童奔跑、重物墜地，甚至拖桌椅的摩擦聲。王先生更聲稱，噪音似乎會「跟著人走」，他坐在臥室時，聲音就在頭頂響起；一旦離開，噪音便隨之消失。

王先生懷疑樓上暗藏噪音設備，甚至可能有人故意干擾。不過，社區管委會陳先生也解釋，房屋已空置許久，「連家具都搬空了」。警方與社區管理員數次陪同查看，均未發現任何異常，就是一間「空屋」。

更為蹊蹺的是，王先生對門鄰居卻稱「從沒聽過噪音」。僅僅一牆之隔，卻是兩種截然不同的感受。然而，怪聲並非僅王先生一家獨有。

▲▼ 樓上發出噪音，查看是空屋，讓人發毛不解 。（圖／翻攝 小強熱線）

▲詭異的是，隔壁棟七樓甚至聽過「剁肉」聲音。（圖／翻攝 小強熱線）

報導稱，王先生隔壁2單元住戶，同樣是5樓業主反映，夜晚常能聽到「拖把甩水」或「床鋪抖動」般的奇怪聲音，疑似是某種循環播放的噪音；7樓住戶則說，近一個月經常聽到小榔頭敲擊和類似「剁肉」般的聲音。

物業推測，2單元7樓的噪音或來自8樓，住著一位可能患有老年癡呆的老太太，時常在夜裡跺腳。但這種解釋，顯然難以覆蓋所有住戶聽到的怪聲。

如今，王先生仍被怪聲困擾，每晚輾轉難眠。他表示已考慮尋求專業檢測機構介入，以確認樓上是否存在隱藏設備。轄區社區亦已開始關注此事。

一幢老舊公寓，數戶居民聽到相似卻來源不明的噪音；樓上房間空置無人，卻夜夜傳出腳步與撞擊。至於噪音究竟來自設備、樓宇結構共振，還是另有原因？

在王先生眼裡，樓上的「空屋怪聲」已成為無法擺脫的夢魘。一間空屋為何發出噪音，讓人夜裡感到毛毛的，甚至成為這處社區難解的「都市怪談」。
 

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

