錢塘江「逆潮行舟」絕美畫面曝！　網讚嘆：如穿梭水上撒哈拉

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江第一大河錢塘江近日被多名網友拍下，一葉扁舟逆潮行駛的畫面，迅速在網路上爆紅。多名網友讚嘆，「這畫面美得不像真的，好像是電影裡的特效場景，彷彿在沙漠中穿梭。」

據《人民網》報導，攝影師所拍下的影片顯示，錢塘江潮水翻湧，如層層沙浪起伏，一艘小船在錢塘江中逆流而行，彷彿不是在江面上，而是漫遊於金黃沙丘間，畫面夢幻又震撼。

▲錢塘江逆潮行舟。（圖／翻攝自微博，上同）

錢塘江，因其獨特的喇叭口地形和天體引力等因素，潮湧景觀聞名於世。一名攝影愛好者指出，這次呈現的逆潮行舟景象，更是將大自然的奇妙展現得淋漓盡致，漁民熟練地操控著小船，在浪尖穿梭，每一次起伏都伴隨著潮水的轟鳴，這是人力與自然力量的精彩對話。



相關影片引起熱議，網友感慨，「這才是真正的乘風破浪，錢塘江的魅力遠超想像」、「水上撒哈拉世界奇觀！包郵區從此多了個沙漠漂流新項目」、「這幅沙海行舟的美麗畫卷真是太壯觀、太令人震撼了，謝謝攝影師及時用絕佳角度，收下了大自然的饋贈」、「一葉扁舟穿梭在錢塘江上，好壯觀啊！天下第一潮好震撼人心」、「陸地行舟好壯觀」。

公開資料顯示，錢塘江，古名浙江、漸江、淛河，又稱之江、折江、羅剎江，是中國浙江省第一大河，發源於安徽省黃山，流經安徽、浙江二省，河流全長688公里，流域面積5.56萬平方公里，占省域面積的一半以上。年均流量442.5億立方公尺，河口潮汐水力資源理論蘊藏量為472萬千瓦特。錢塘江潮被譽為「天下第一潮」。