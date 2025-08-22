遺體修復師淪毒蟲！虐殺小女友　陳修將「3度染毒」再遭判刑

▲陳修將虐殺小女友逃亡持槍彈拒捕、辣椒水襲警，再因多次吸毒判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復師陳修將，4年前因涉及虐殺女友案與多次吸毒案件而爭議不斷。近日，他再因施用第二級毒品甲基安非他命，遭法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金。這已是他近年來3度因毒品案件遭判刑，顯示其毒癮問題嚴重。

陳修將曾因犯「公共危險罪」等案件被判處應執行有期徒刑5月確定，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。於2022年9月30日因施用毒品完成觀察勒戒，2023年施用第二級毒品甲基安非他命1次，判處3月徒刑，近日再因施用安非他命，判處4月徒刑，可易科罰金。

根據判決書記載，陳修將於2024年5月20日晚間，在臺南市安南區前居處，以玻璃球燒烤方式施用甲基安非他命一次。警方於當年5月22日持檢察官強制採驗尿液許可書對其採尿送驗，結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應，事證明確。

陳修將過去因擔任「76行者」遺體修復團隊總召集人，參與多起重大事故遺體修復工作而獲得社會讚譽。然而，2021年10月，他因懷疑22歲胡姓女友出軌，在彰化汽車旅館內對其施暴，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血身亡。該案經最高法院2024年4月駁回上訴，依傷害致死罪判刑10年10月定讞。

陳修將在入監前竟棄保潛逃，逃亡近1年後，於今年5月初在彰化員林遭警方圍捕。當時他隨身攜帶槍枝及50發子彈，更以辣椒水襲警拒捕。彰化地檢署痛批他「犯後毫無悔意且手段凶殘」，已建請法院從重量刑。

