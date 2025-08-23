　
大陸 大陸焦點 特派現場

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭！找到失散30年母親

▲▼ 女子刷影片找回30年前失散母親 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 大陸一名女子上網刷影片，竟然意外找回30年前失散親生母親 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名女子上網刷影片，偶然刷到一名與自己長相極為相似的女子，進而向公安機關求助，最終憑藉DNA檢測確認親緣關係，宛如電影般的情節真實出現，經DNA對比，對方竟是自己的親生母親，時隔30多年雙方終於相認了。

陸媒《溫州晚報》《極目新聞》等綜合報導，這起真實事件發生在浙江溫州瓯海，瓯海區公安分局澤雅派出所的接警大廳內，傳來激動的哭聲與久別重逢的擁抱聲。當教導員麻建玲宣讀DNA鑑定結果，確認32歲的小嚴（化名）與徐女士為親生母女關係時，這場橫跨30多年的尋親之路終於劃上圓滿句號。

事情的起點追溯至6月3日。當天，小嚴急匆匆走進派出所，聲稱自己在抖音上看到一段影片裡的徐女士與自己容貌極為相似，讓她產生強烈直覺，「這很可能就是自己苦尋多年的親生母親。」

小嚴回憶，她自小就知道自己是被領養的孩子，雖然養父母視她如己出，家庭氛圍幸福融洽，但尋找親生父母一直是她心中的夙願。由於幼年離家時毫無記憶，尋親之路一度渺茫，直到這段影片再次點燃了她的希望。

了解情況後，警方第一時間為小嚴採集DNA樣本，並聯繫徐女士及江西警方開展訊息比對。經過多輪緊密協作與復核，最終確認二人確為母女。

▲▼ 女子刷影片找回30年前失散母親 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 徐女士從不放棄找尋自己失蹤女兒 。（圖／翻攝 極目新聞）

徐女士談及往事時哽咽不已。她回憶，30年前家境困難，夫妻二人外出務工，不得已將剛出生不久的小女兒寄養，卻沒想到從此失去蹤跡。多年來，全家人從未停止尋找，哪怕屢次DNA比對無果，依然堅持不懈。自2022年起，徐女士開始在抖音發佈尋親信息，並積極轉發其他尋人影片，希望借助網路的力量尋回失散的孩子。

聽到比對成功的好消息後，徐女士與家人從江西連夜趕赴溫州，早早守候在派出所。當母女二人最終相見時，彼此淚眼相對，緊緊擁抱，場面令人動容。

小嚴透露，如今她已成家立業，也有了自己的孩子。雖然幾年前曾嘗試打聽身世，但因擔心養父母難過而選擇放棄。這次意外重逢，不僅讓她完成了人生心願，也為自己的人生找到了新的答案。更令她欣慰的是，養父母對此表示支持與祝福。

據悉，小嚴的養父母同樣來自江西，而她與丈夫目前在溫州務工。對於此次尋親成功的消息，她坦言已第一時間告知養父母，對方非常理解並為她感到高興。

近年來，大陸公安部「團圓行動」的深入推進，設立免費尋親採血點，透過廣泛宣傳、數據比對等措施，已幫助許多家庭實現團聚。這起跨越30年的尋親故事，再次見證了科技與堅持為家庭帶來的希望與團圓。

▼ 家屬感謝大陸警方幫忙找尋失散親人 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲▼ 女子刷影片找回30年前失散母親 。（圖／翻攝 極目新聞）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

