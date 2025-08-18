陸44億大師失蹤？范曾與嬌妻法國看展照曝光　業內盛傳家族內鬥

▲大陸87歲國畫大師范曾去年與小50歲的第4任妻子徐萌結婚，近日傳出作品疑被妻子盜賣，人失蹤的消息。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸87歲知名書畫藝術家范曾在2024年4月再婚，與37歲嬌妻徐萌兩人相差50歲，一度引起外界高度討論。兩人結婚才一年多，日前傳出范曾失聯超一個月，數億珍藏疑似被徐萌與情夫轉移，家門還被貼上封條，引發譁然。此前，范曾繼子范一夫16日發佈老爺子與徐在法國觀展的現場照片，間接回應范曾失聯傳聞不實。還北京藝術品投資界人士向陸媒爆料，這件事背後是「家裡頭兩撥人內鬥」。

身價10億人民幣的大陸86歲國畫大師范曾，一年前與中國交通廣播的90後主持人、小50歲的第4任妻子徐萌結婚，期間高調釋出多張與愛妻合照，其中一張是徐萌陪范曾出席活動，一身金色禮服展現性感身材，引起大陸網友高度討論。

當時范曾透露，前妻楠莉離世已近三年，自己曾因輕微腦梗塞而身體不佳，但在徐萌細心照料下逐漸「身心康復」，因此選擇與她正式登記結婚。然而僅過一年多，現在卻傳出范曾已經失聯超一個月，數億珍藏國哈疑似被徐萌轉移。

▲ 范曾女兒發文說父親失蹤。（圖／翻攝 范曉蕙微博）

起因是，范曾女兒范曉蕙6日發文回應關於「87歲書畫大師範曾被37歲妻子（徐萌）控制，20億藏品搬空」傳聞，同時貼出與多位友人微信聯繫聊天截圖， 稱父親被其妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼封條，庫房珍品被搬走，部分老員工被辭退，且徐萌曾威脅員工不得外洩消息。

范曉蕙有一段文章描述，我驚訝地聽到，在徐萌帶父親離家之前，已經數次在我們不在家中陪伴的時候，搬運父親早年庫存大量書畫作品、古董收藏，徐萌強令員工關掉房間監控，恐嚇員工們不許外傳消息、如若不然她會去報送公安局抓人。

之後將家父五十年珍藏書畫、古董打包裝箱分批分撥運走。但運往何處，員工們並不知情，嚇得更不敢發聲。家父以這樣的方式被徐萌帶走，我作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態。我立即給唯一聯繫通道徐萌發微信，仍未告知父親在哪裡。

10天後，大陸廉政法制研究會理事郭譯仁16日發文稱，「書畫大師範曾小50歲嬌妻倒賣其畫作，價值超過20億」，消息一出，引發大陸書畫圈一片譁然，甚至傳出徐萌與多位男子保持不正當關係，其中就有為範曾徐萌牽線搭橋的繼子范一夫，還有大陸網友發現，其繼子公司直播卻在甩賣範曾的親簽版畫。

▲范曾繼子釋出「老爺子看畫展」與徐萌都有入鏡，回應傳言，但未提畫展時間。（圖／翻攝 范一夫小紅書）

另據，陸媒《第一財經》報導，16日深夜，小紅書ID「范一夫」的帳號發佈三張范曾看展的照片，配文「老爺子來看畫展」，發文地點顯示為法國，被外界視為對近日有關范曾傳聞的回應，但文中未注明「看畫展」的時間。

他的抖音帳號「范曾藝術品有限公司」在8月17日上午開啓直播，地點為范曾書房，兜售范曾書畫。大量網友追問范曾失聯消息，主播稱「不信謠不傳謠」。

范曾真的失蹤了嗎？根據陸媒報導，有記者昨17日求證北京昌平警方，轄區派出所表示並未接到範曾家人的報案。

港媒《文彙報》17日從一位與範曾關係親近的朋友處瞭解到，範曾目前一切安好，正在閉門寫書，「他本人感謝大家的關心。」

據悉，去年4月，范曾宣佈與自己相差50歲的徐萌走進第四段婚姻。一年多時間，爆發嚴重家族矛盾。北京藝術品投資界人士對第一財經說，這件事背後是「家裡頭兩撥人內鬥」。