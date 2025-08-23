早上騎車掉大牌　屏東內埔鷹眼警下午草叢尋獲

▲內埔警分局員警通知男領回車牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

67歲溫姓男子的重機車由兒子騎去上班，返家後卻發現車牌不翼而飛，擔心遭有心人士利用，著急向內埔警分局報案。員警林彥丞受理後，竟在當日下午處理車禍案件時，眼尖發現路邊遺落車牌，立刻聯想到上午報案情形，隨即帶回所內並通知失主。溫姓男子取回車牌後，感激不已，直呼警方細心又有效率。

日前一早8點多，有1名67歲的許溫男子著急到派出所報案，自稱他的重機車車牌遺失，並說是他兒子騎車去工作，但回到家後就發現車牌不見了，也不知道在何處遺失，因害怕被拿去做壞事，所以趕快來內埔派出所報案。警員林彥丞員警依規定受理並交付報案證明。

警員林彥丞、陳振宏、警專實習生胡君逸，下午執行巡邏勤務時，接獲勤指中心通報，前往內埔鄉唐華路與南寧路口協助處理交通事故，在處理過程中員警眼尖發現，在路旁竟有一塊他車的號牌，一查竟是早上民眾報案遺失的車牌，員警隨即將號牌帶回所內，並通知溫民到所辦理車牌尋獲手續，溫男對於警方的幫忙不斷道謝。

分局長江世宏表示，車牌遺失，請應儘速到警察單位報失，以免被不法人士利用，警方執勤時若尋獲也會立即通知失主領回。