巔峰近百家！32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

▲高雄最後一間生活工場結束營業。（圖／翻攝臉書／高雄點）

文／CTWANT

曾被視為台灣居家生活代表品牌的「生活工場」，在最盛時期全台展店近百家，如今隨著消費習慣改變與其他家飾品牌崛起，經營規模大幅縮減。高雄在地粉專「高雄點」近日揭露，高雄最後一家生活工場已於8月20日正式熄燈，消息再度引起網友熱烈討論，不少人認為生活工場「沒有進步」，品質比不上其他家飾店，才會被市場淘汰。「高雄點」21日在臉書發文指出，位於左營區裕誠路上的生活工場門市已於8月20日結束營業。照片中可見店面大門深鎖，門口甚至已有攤販駐點販售雞蛋糕。

消息曝光後，許多網友紛紛留言回憶，表示生活工場曾是年輕時的購物首選，「年輕時很愛去逛，又送走一個青春回憶了」、「後來越來越多看起來像淘寶貼牌品質的商品」、「好久以前很喜歡逛，覺得他們家的東西很特別」、「生活工場沒有進步，收掉是早晚的事情，不意外……時代的眼淚」、「沒有進步的家飾店」、「喔不，我還有會員卡呢，很好看的卡。」也有不少人歪樓直言，門口的雞蛋糕很好吃。

生活工場自1993年創立以來，在台經營已有32年，曾憑藉獨特設計與親民價格，成為許多家庭添購家飾的首選。不過，隨著無印良品、宜得利、IKEA與HOLA等大型連鎖品牌持續擴張，生活工場的市場版圖逐步被壓縮。

今年4月更一度傳出生活工場全面撤出百貨商場，對此，業者當時澄清，並非全面撤櫃，而是配合百貨公司調整櫃位，並強調品牌仍在轉型中。實際查詢品牌官網顯示，目前全台北中南地區僅剩不到10間直營門市，品牌未來發展方向仍備受矚目。

