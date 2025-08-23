　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網友認為男子行徑可疑。（圖，下同／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

一名白髮男子在台北中山捷運站行走，卻被一名疑似青鳥的網友誤認「拿著特別的設備」，有目的性的偷拍，於是拍下照片在網路上發文「哪裡可以檢舉？」事後證實男子手中拿的只是隨身風扇，並非偷拍設備，原先指控的貼文也悄悄刪除，引發網友熱烈討論。

疑似青鳥的網友在Threads發文，指控一名白髮男子在中山站周邊一路拍攝，質疑行為可疑，「這人從中山捷運站出來就沿路拍，不知道在拍尛，哪裡可檢舉？」貼文一出隨即引來不少留言，有人質疑該男子是「中國人」、「帶任務的中國人」，甚至有人喊話報警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有網友翻出照片進行比對，發現男子其實只是拿著一台「隨身風扇」，根本沒有偷拍行為。網友紛紛反擊原PO「公審路人、抹黑無辜」。原PO留言「我就是覺得他行為很奇怪才PO上來，一堆人替他抱不平，像風扇又怎樣，就不能偽裝嗎？」不過，他隨即刪除原文，連帳號都關閉。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網友懷疑企業主的真實性。（圖／翻攝自Threads）

一名自稱是竹科企業主的網友表示，白髮男子是來台出差的日本朋友，已與對方聯繫，「若他感到不適並決定提告，我會請公司法務協同律師代擬訴狀。」

竹科企業主也轉PO日籍男子的聲明，「此次在台灣停留期間，可能遭遇了一些不適當的情況，對此深感遺憾」，以往每次訪台，都深受台灣人民的熱情與友善感動，返日後也一直推薦台灣作為觀光與商務的目的地。然而這次，對於外國人可能遇到的猜疑或不友善行為，感到十分遺憾，「返日後，我將如實向國內傳達此事，並提醒未來前往台灣的旅客與商務人士，在街頭應對不適當行為保持警覺。」

然而，留言區有網友認出白髮男子其實是台灣人，「有夠荒唐超好笑，在脆看到自己的前主管（白髮男子）莫名其妙被公審」。其他網友也質疑，「只有我覺得日文很妙嗎？很不母語者的內文」、「為什麼要假裝當事人是你所謂的日本朋友？竹科業主的身分也是假的吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱
楊皓如「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場
最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照
媽媽跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命
7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因：不好說

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

高鐵「對號乘客擠不上車」　3成支持超尖峰指定車次自由座

巔峰近百家！32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

不用排隊！「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

一票人不愛國旅！外國客來台「被6件事驚艷」：美食比東京有特色

死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【泰格與雪兒】抓包閨密

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因：不好說

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

高鐵「對號乘客擠不上車」　3成支持超尖峰指定車次自由座

巔峰近百家！32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

不用排隊！「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

一票人不愛國旅！外國客來台「被6件事驚艷」：美食比東京有特色

死亡率最高！陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

日男星2X歲買20萬夾克「如今翻漲6倍」！　全場驚呼：太誇張了

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

航港局今年第三次航海人員測驗登場　高薪吸引年輕人築夢

韓國瑜返雲林！豔陽狂曬自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

把握瑣碎時間的Me Time！只有一分鐘的療癒也能重整再出發

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

生活熱門新聞

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

全台破38℃！劍魚颱風今上午生成

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

全真瑜珈主管爆索賄收回扣　畫面曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」

7月鬼門開「5類人」勿出國！最忌諱講這1字

更多熱門

相關新聞

準時上下班、同事人超好！妹子1原因想離職

準時上下班、同事人超好！妹子1原因想離職

有些人找工作時，希望薪資高、有升遷機會，但也有人希望錢多事少離家近，一名女網友表示，目前任職月薪32K的行政職，雖然沒有升遷或加薪的機會，但上下班準時、同事和善，工作環境愉快，就像是抽到上上籤，但她也開始懷疑，這份養老的工作不適合剛出社會的她，貼文掀起討論。

赴日爆買飛機杯　安檢被攔「妹子1舉動」逗笑海關人員

赴日爆買飛機杯　安檢被攔「妹子1舉動」逗笑海關人員

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」

來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

關鍵字：

偷拍網友中山捷運站白髮男子日籍

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面