白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

▲網友認為男子行徑可疑。（圖，下同／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名白髮男子在台北中山捷運站行走，卻被一名疑似青鳥的網友誤認「拿著特別的設備」，有目的性的偷拍，於是拍下照片在網路上發文「哪裡可以檢舉？」事後證實男子手中拿的只是隨身風扇，並非偷拍設備，原先指控的貼文也悄悄刪除，引發網友熱烈討論。

疑似青鳥的網友在Threads發文，指控一名白髮男子在中山站周邊一路拍攝，質疑行為可疑，「這人從中山捷運站出來就沿路拍，不知道在拍尛，哪裡可檢舉？」貼文一出隨即引來不少留言，有人質疑該男子是「中國人」、「帶任務的中國人」，甚至有人喊話報警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有網友翻出照片進行比對，發現男子其實只是拿著一台「隨身風扇」，根本沒有偷拍行為。網友紛紛反擊原PO「公審路人、抹黑無辜」。原PO留言「我就是覺得他行為很奇怪才PO上來，一堆人替他抱不平，像風扇又怎樣，就不能偽裝嗎？」不過，他隨即刪除原文，連帳號都關閉。

▲網友懷疑企業主的真實性。（圖／翻攝自Threads）



一名自稱是竹科企業主的網友表示，白髮男子是來台出差的日本朋友，已與對方聯繫，「若他感到不適並決定提告，我會請公司法務協同律師代擬訴狀。」

竹科企業主也轉PO日籍男子的聲明，「此次在台灣停留期間，可能遭遇了一些不適當的情況，對此深感遺憾」，以往每次訪台，都深受台灣人民的熱情與友善感動，返日後也一直推薦台灣作為觀光與商務的目的地。然而這次，對於外國人可能遇到的猜疑或不友善行為，感到十分遺憾，「返日後，我將如實向國內傳達此事，並提醒未來前往台灣的旅客與商務人士，在街頭應對不適當行為保持警覺。」

然而，留言區有網友認出白髮男子其實是台灣人，「有夠荒唐超好笑，在脆看到自己的前主管（白髮男子）莫名其妙被公審」。其他網友也質疑，「只有我覺得日文很妙嗎？很不母語者的內文」、「為什麼要假裝當事人是你所謂的日本朋友？竹科業主的身分也是假的吧」。