赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

▲妹子幫男友買禮物。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享她「人生最羞恥」的經驗，到大阪旅遊買情趣用品，希望男友一個人時也可以「開心」，買了5款飛機杯，都是最頂規格，並且全塞在手提行李，沒想到回國時，行李裡的飛機杯被X光機偵測到異常，海關人員要她打開包包檢查，尷尬場面瞬間上演，她甚至還對海關比了大拇指，並說「Nice！」

女網友在Dcard發文，對情趣用品不熟，只知道有頂級電動款，還有各種模擬不同感受的商品，於是她乾脆一次買5種最頂規格的，全部塞在手提行李，「沒想到最尷尬的事情還是發生了」，過海關時行李被要求開箱檢查。

當時原PO還以為是因為帶了面膜或液體，直到海關一件件翻出才驚覺，原來是飛機杯形狀太特殊被標記，由於其中一款外盒較軟，放在底部被壓壞，「裡面肉色的ㄉㄨㄞˉㄉㄨㄞˉ直接跟大家打招呼」。更糗的是，她不知哪根筋不對勁，竟在和男海關對到眼時，比了個大拇指，還說了聲「Nice！」

男海關輕笑了一下就把東西收回去，但在旁監視X光的女海關聽到後，卻忍不住大笑，讓原PO超尷尬，「超級羞恥，我就不信都沒有人帶過飛機杯出入境。」她也自嘲，可能自己真的買太多，「不知道還以為我有五根ㄐㄐ，奉勸大家不要跟我一樣，希望我不要在他們旅客備註上面，標示飛機杯俠之類的。」

貼文曝光，掀起網友討論，「我覺得海關們已經見怪不怪了，他們應該看過更多奇奇怪怪的東西」、「nice，話說好羨慕妳男友」、「我上次去大阪買了一萬多台幣的各類玩具，買到店員都說好厲害，過海關X光時，檢驗人員對我抱著欽佩的眼光」、「當初買的時候也是帶了好幾個被海關攔住，打開行李箱那個當下，跟海關對到眼，我們用一個你知我知的表情互相溝通，然後他就關上還給我了」。

