　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

▲▼沖繩尚學闖甲子園決賽。（圖／翻攝自沖縄尚学高等学校・附属中学校）

▲沖繩尚學闖甲子園決賽。（圖／翻攝自沖縄尚学高等学校・附属中学校）

記者董美琪／綜合報導

第106屆夏季甲子園棒球大賽進入最後高潮，決賽將於今天（23日）上午開打，由西東京代表日大三對決沖繩代表沖繩尚學。這也是沖繩球隊自2010年興南高中稱霸全國以來，睽違15年再度打進決賽，沖繩各地掀起「全民應援」熱潮。由於需求暴增，航空公司甚至緊急加開沖繩至大阪的班機，預料今天再度出現街道空蕩、家家戶戶守在電視機前的畫面。

《每日新聞》報導指出，21日準決賽對上山梨學院時，比賽進行到第八局，沖繩各地宛如「時間暫停」，街頭幾乎沒有行人與車輛通行，社群平台X上，也有日本網友將空城景象上傳，引起熱烈討論。最終，沖繩尚學以5比4逆轉勝出，搶下冠軍戰門票。

在棒球熱情高漲的沖繩，只要當地代表隊表現突出，總會出現「萬人空巷」的景象，（如下圖），甚至被戲稱為「沖繩都市傳說」，因此，在沖繩尚學逆轉的那個半局，街上幾乎看不到車子。不少網友留言，「果然全縣都在關注比賽」、「這就是傳說成真的瞬間」。

除了一片空蕩的街道影像，網路上也流傳許多民眾聚集在商場、共同觀賞轉播的盛況。為了回應球迷需求，總部設於那霸的日本越洋航空（JTA）宣布，23日冠軍戰以及翌日將增開沖繩—大阪航班，讓想赴現場助威的縣民有更多選擇。JTA更強調：「未來將繼續扮演沖繩的翅膀，全力支持地方居民與企業。」

此外，募資平台自7月23日啟動為沖繩尚學籌措遠征費用，隨著一路過關斬將，捐款金額快速累積，截至昨（22日）晚11時已突破1300萬日圓、3300筆贊助，遠超原定的1000萬日圓目標（約新台幣206萬元）。

不少沖繩縣民留言：「雖然搶不到票，但我會在家應援」、「謝謝球員們帶來感動，決賽要保持平常心」、「感謝你們讓沖繩縣團結一致」。

有趣的是，台灣網友也分享觀察：「終於知道為什麼早上飛大阪的飛機全部不見，太多沖繩人買不到機票，選擇先飛台灣後轉機大阪……。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遺體修復師陳修將「3度染毒」　再遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」群眾歡呼　妻子連坐判死

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【金正恩哭了】緊抱「戰死俄烏士兵」兒女　金正恩公開向遺屬道歉

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」群眾歡呼　妻子連坐判死

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

快訊／川普操盤！美國將入股英特爾10％拚晶片自給

福特「無頂無門越野車」首次亮相！致敬60年前經典　作品僅供展示

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

ROG掌機Xbox Ally 終於登場　１０／１６同步全球上市

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

金山「火光舞」最後一天　淨灘送遮陽海灘墊、逛市集吃美食

搜救犬率先體驗設施　桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

【無敵破壞王】啃木頭、掃地機器人也遭殃！法鬥瘋狂拆家被罵還生氣

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普回應了

爛醉遭撿屍！她「亂刀砍死」餐廳女老闆

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

更多熱門

相關新聞

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

中職富邦悍將今天原本落後，不過第5局追平後，7局下張洺瑀代打敲出超前安打，終場以6比4賞給味全龍4連敗，打職棒9年首次拿MVP的張洺瑀，不禁哽咽，感謝自己堅持到現在。

林家鋐家鄉敲首轟　洪總嚴格鞭策

林家鋐家鄉敲首轟　洪總嚴格鞭策

愛將野球？洪總：棒球是信任運動

愛將野球？洪總：棒球是信任運動

台鋼巨蛋手感冰？休息室貼太陽圖加溫

台鋼巨蛋手感冰？休息室貼太陽圖加溫

強碰後勁！王建民喊強　平野：擊倒他

強碰後勁！王建民喊強　平野：擊倒他

關鍵字：

夏季甲子園沖繩尚學棒球應援募資

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

即／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲近850點

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

沈玉琳再發聲「暫不會客」

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

陸女星公開「許凱交往時間軸」！

經濟部長郭智輝內部信曝光　證實已請辭

《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面