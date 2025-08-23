等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

▲沖繩尚學闖甲子園決賽。（圖／翻攝自沖縄尚学高等学校・附属中学校）



記者董美琪／綜合報導

第106屆夏季甲子園棒球大賽進入最後高潮，決賽將於今天（23日）上午開打，由西東京代表日大三對決沖繩代表沖繩尚學。這也是沖繩球隊自2010年興南高中稱霸全國以來，睽違15年再度打進決賽，沖繩各地掀起「全民應援」熱潮。由於需求暴增，航空公司甚至緊急加開沖繩至大阪的班機，預料今天再度出現街道空蕩、家家戶戶守在電視機前的畫面。

《每日新聞》報導指出，21日準決賽對上山梨學院時，比賽進行到第八局，沖繩各地宛如「時間暫停」，街頭幾乎沒有行人與車輛通行，社群平台X上，也有日本網友將空城景象上傳，引起熱烈討論。最終，沖繩尚學以5比4逆轉勝出，搶下冠軍戰門票。

在棒球熱情高漲的沖繩，只要當地代表隊表現突出，總會出現「萬人空巷」的景象，（如下圖），甚至被戲稱為「沖繩都市傳說」，因此，在沖繩尚學逆轉的那個半局，街上幾乎看不到車子。不少網友留言，「果然全縣都在關注比賽」、「這就是傳說成真的瞬間」。

除了一片空蕩的街道影像，網路上也流傳許多民眾聚集在商場、共同觀賞轉播的盛況。為了回應球迷需求，總部設於那霸的日本越洋航空（JTA）宣布，23日冠軍戰以及翌日將增開沖繩—大阪航班，讓想赴現場助威的縣民有更多選擇。JTA更強調：「未來將繼續扮演沖繩的翅膀，全力支持地方居民與企業。」

此外，募資平台自7月23日啟動為沖繩尚學籌措遠征費用，隨著一路過關斬將，捐款金額快速累積，截至昨（22日）晚11時已突破1300萬日圓、3300筆贊助，遠超原定的1000萬日圓目標（約新台幣206萬元）。

不少沖繩縣民留言：「雖然搶不到票，但我會在家應援」、「謝謝球員們帶來感動，決賽要保持平常心」、「感謝你們讓沖繩縣團結一致」。

有趣的是，台灣網友也分享觀察：「終於知道為什麼早上飛大阪的飛機全部不見，太多沖繩人買不到機票，選擇先飛台灣後轉機大阪……。」