桃園龍德宮等10家寺廟　深耕公益獲全國最高肯定

▲龍德宮15連莊。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局22日表示，內政部今日於屏東藝術館舉辦「全國宗教團體表揚大會」，全國166家績優宗教團體獲獎，其中桃園就有10家脫穎而出，表現亮眼。又，桃園市獲獎宗教團體長期深耕社區公益，從關懷弱勢、環保減碳到教育文化，都是桃園城市和諧與進步的重要推手。

桃園今年獲獎的宗教團體名單中，中壢仁海宮不僅連續12年獲獎，更榮獲行政院「公益深耕獎」，成為全國宗教公益的標竿之一；龍德宮締造15年連莊紀錄，壽山巖觀音寺也累積11年獲獎，展現桃園宗教長期投入的深厚底蘊。值得一提的是，景福宮、三元宮與誠聖宮首次入榜，讓桃園宗教公益版圖展現新世代力量。

▲榮獲績優宗教團體的桃園10家寺廟代表。（圖／民政局提供）

新入榜的宮廟特色鮮明：景福宮將信仰與青年議題結合，資助學校足球隊赴日比賽、舉辦成年禮與月老聯誼，傳統文化在這裡有了年輕面貌；三元宮則推廣「以米代金」、「電子禮炮」、「紙錢集中清運」，讓環保成為信仰日常；誠聖宮深耕社區，以行動圖書館、課輔據點及協助清寒家庭的實績，展現公益廣度與深度。

▲八德三元宮主委、現任市議員呂林小鳳（右）親自領獎。（圖／民政局提供）

市府民政局指出，為支持宗教團體在公益路上走得更穩健，特別修訂宗教團體活動補助要點，讓公益服務範圍愈廣、影響愈大的團體能獲得更多資源；並推動攜手宗教團體推動公益暨關懷弱勢計畫，鼓勵廟會活動結合公益，例如遶境送平安粥、義剪服務、食享冰箱及冬令送暖等。以實際行動共同響應社會政策，讓宗教從信仰實踐轉化為城市力量，點亮桃園每個角落。

桃園十家榮獲全國宗教團體名單有：公益深耕獎：中壢仁海宮（連續12年獲獎，並榮獲行政院公益深耕獎）。宗教公益獎：仁海宮、基礎忠恕道院、圓光寺、桃園慈護宮、壽山巖觀音寺（累計11年）、景福宮、誠聖宮、八德三元宮、龍德宮（連續15年）。