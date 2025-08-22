　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投之夜催核三重啟同意票　黃國昌：重要公共政策要由人民做主

▲▼民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）。

▲民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在823登場，民眾黨今（22日）在榮興花園舉辦公投之夜。黨主席黃國昌說，希望台灣人民出來，用你的選票當國家的主人；用你的選票告訴民進黨政府；用你們的選票讓賴清德知道，重要的公共政策，應該要由台灣人民來做主。童子賢則稱讚黃辦了這場公投，這是一個大公無私的活動，「823用投票來告訴我們的政府：我們需要電！我們需要民生繼續富庶！需要產業繼續有競爭力！」

今日的活動邀請許多專家學者、社會賢達到場，包含和碩董事長童子賢、清大原科院院長葉宗洸、核能流言終結者創辦人黃士修、北商大財稅系教授黃耀輝以及國民黨立法委員吳宗憲、葛如鈞、翁曉玲、李彥秀、徐巧芯、羅智強還有館長等上台助講，與民眾黨公職共同為核三延役公投催票、拉票，呼籲大家出門投票。

民眾黨主席黃國昌強調，永遠要把國家利益放在政黨利益之上，今天出席的講者，從核工、產業發展、電力結構、從電價到淨零碳排的角度，已經讓大家聽得非常完整。大家從務實、從理性、從科學出發，清楚的說台灣的能源政策不能再這樣繼續下去，繼續下去受苦的只有人民、百姓。

黃國昌說，童子賢董事長一起合作代表了一個意義，「為了台灣這塊土地，為了我們下一代的未來，即使政治立場不一樣的人，彼此也可以為了正確的政策、為了正確的方向，攜手努力」。

黃國昌指出，過去這段時間，民進黨對於 823 核三延役的公投一片靜悄悄，他們的算盤是只要沒有 500 萬人出來投票，未來還是民進黨說了算，還是賴清德說了算，還是這一群綠油油們繼續分食他們的光電大餅，所有的台灣人繼續付出慘痛的代價。

黃國昌呼籲，希望台灣人民出來，用你的選票當國家的主人；用你的選票告訴民進黨政府；用你們的選票讓賴清德知道，重要的公共政策，應該要由台灣人民來做主！823是台灣能源轉型的關鍵一役，一起用選票在台灣能源發展的道路上，刻下最重要的里程碑。

童子賢表示，能源是國家政策裡面的重中之重，台灣在能源上的支出一年超過兩兆五千億，全世界所有的先進國家，能源都是每個國家最重要的支出。這也是為什麼他要在兩年半前開始跳出來跟大家談，核二、核三不要關掉，應該要延役。

「我要大力地稱讚黃國昌主席這一場公投，這是一個大公無私的活動。國家的競爭力、民生的富庶、產業的國際競爭力，跟顏色跟黨派都沒有關係。」童子賢強調，發展綠能不是不好，但是因為台灣的土地寸土寸金，風電跟太陽光電，便宜的一度要四塊半以上，貴的往往到七塊錢，這筆帳其實很簡單，小學二年級就可以算。全世界科技界的重量級人物黃仁勳說核電其實是一個非常好的選擇，沒有電，產業沒有發展；庶民沒有辦法正常生活。

童子賢舉例，歐洲有些國家以前一樣是反核的，但現在瑞士跟瑞典分別都宣布，只要核電每年的安檢過關，他們就繼續延役。國際間延役到60年、70年的，美國、日本、英國、法國，都是在走這一條路，「823用投票來告訴我們的政府：我們需要電！我們需要民生繼續富庶！需要產業繼續有競爭力！」

葉宗洸舉烏克蘭戰爭來解釋，5.2%的無碳基載電力對台灣來說有多重要。葉宗洸表示，這5.2%可以作為軍事指揮機關的供電、政府機關的用電、醫療設施的供電，甚至也可以作為通訊設施的供電，只要有這 5.2%的電力，而且是基載的電力，剛剛講的全部都可以維持。

葉宗洸強調，兩軍交戰的時候，台灣第一個會被攻擊的目標就是天然氣接收站，只要攻擊了這些接收站、發電廠，台灣馬上就少掉 50% 的電力，所以美國前海軍指揮官才說，台灣需要至少一座核電廠。我就請問我們的政府，到底是不是真心重視國家安全？

黃士修向在場的民眾喊話，大家在做一件很有意義的事情，大家正在改變國家、正在改變社會，核三公投成功通過，才能大聲地向賴清德政府說這就是民意。館長陳之漢則說，綠色能源讓民進黨賺得盆滿缽滿，相信明天投票，大家一定會投出一個好成績，只要明天大家願意把手中這神聖的一票投下去，如果民進黨之後不做，我們再來一起來狠狠教訓他。

民眾黨政策會執行長賴香伶則感謝245位學者，共同連署支持核三延役，並強調這不是只有能源政策，還有國家的整體戰力、國安維護，以及我們的產業、勞動、民生健康。

立委張啟楷說，民進黨搞了老半天的太陽能光電，山的太陽能、海的太陽能、魚塭的太陽能、農地的太陽能，它的發電量到目前為止，比一個核三廠還要少，台灣不能再這樣下去，變成世界上大笑話！陳昭姿提到，風電、天然氣發電、光電價格是核電一度一塊多的好幾倍，誰不需要一個乾淨、穩定，又付得起的電費？

台北市議員張志豪說，為了下一代的未來，核能應該也是我們的選項；陳宥丞提到，核三延役的題目不該分顏色，而是大家要為這塊土地好好投票；林珍羽、黃瀞瑩也共同上台催票，為了更好的空氣，為了經濟穩定發展，拜託大家投下同意票。

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

