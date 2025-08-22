TOMO桑＆朱婕妤代言　2025雙潭馬拉松菁英賽11/30熱血開跑

▲▼ 堪比國際級賽事嘉市2025雙潭馬拉松菁英賽，將於11/30日熱血開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市蘭潭與鄰近的仁義潭的路跑路線向來以風景怡人、賽道富起伏與挑戰著稱，深受國內外跑者喜愛。為與國際接軌、迎接更多國際跑者，在嘉義市長黃敏惠與全統運動用品股份有限公司總經理余俊芳日前共同宣布通過世界田徑總會（World Athletics）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）全馬、半馬的國際認證「2025雙潭馬拉松菁英賽」將在今年11月30日清晨6點在嘉義市立田徑場北門口熱血開跑，邀請全國菁英跑者齊聚嘉義，用速度與耐力在世界認證的賽道上一較高下。

黃敏惠表示，嘉義市蘭潭與仁義潭緊鄰，有山有水，以怡人的風景著稱，是備受跑者喜愛的路線；兩潭路線連接起來，像是「無限」∞符號，相信會讓每位來過的人都感受到嘉義市無限的魅力以及對運動的熱愛。雙潭馬拉松菁英賽道在2023年通過世界田徑總會（World Athletics）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）全馬、半馬的國際認證。期待透過國際認證的專業賽道，不只吸引全國菁英跑者，更能藉著這次經驗，奠定嘉義市未來舉辦國際級標籤賽事的基礎，也期待透過精采賽事以及絕美賽道向世界展示嘉義市重視運動，力拼運動經濟，也注重環境保護的努力。

余俊芳說明，2025雙潭馬拉松菁英賽將於明(8/21)日開放報名，賽事設有限額與成績門檻，總獎金超過100萬元，冠軍獎金高達12萬元，相當優渥。相信能吸引眾多國際菁英選手齊聚挑戰。期盼雙潭馬拉松未來能成為全台灣，乃至全球跑者心目中最重要的賽事，讓世界見證台灣之美，並從嘉義市出發，與國際接軌。

本屆賽事邀請在馬拉松圈內相當有名氣同時也是Youtube頻道「日本人跑遍台灣」經營者的「TOMO桑」後藤友嗣先生與嘉義在地的長跑好手朱婕妤擔任活動代言人。

「TOMO桑」現職為清大天文研究所副教授，來台十年累積參加超過300場路跑，因為對路跑的熱愛，讓他展開斜槓人生，現在也是路跑界的知名網紅。TOMO桑表示，雙潭馬拉松的賽道風景優美，但前段有較明顯的上坡路段，建議一開始不要衝刺過快，以免過早耗盡體力。此外，嘉義風光迷人，但陽光強烈，記得做好充分的防曬準備，保護自己順利完賽。

嘉義的在地囝仔朱婕妤同學自國小二年級進入田徑競技，就讀於僑平國小、玉山國中、輔仁中學期間，訓練自律，在田徑競技展現出不凡實力。2023年代表國家出賽「世界中學生U15運動會」，獲得田徑U18組女子2千公尺障礙冠軍。她分享，雙潭馬拉松路線正是她日常訓練的場地，擁有得天獨厚的自然環境與優美景色，邀請跑者們一同參加今年的雙潭馬拉松，一起在美麗的風景中享受奔跑的快樂！

此次賽事報名也將依參賽者路跑成績排序錄取，分為全馬男、女子組與半馬男、女子組，總獎金高達新臺幣100萬元，競爭激烈。賽道以雙潭—蘭潭與仁義潭為核心，沿途可欣賞嘉義後花園的自然生態與人文風情，體驗城市的美麗與熱情。誠摯邀請全國熱愛路跑的菁英選手與運動愛好者齊聚嘉義，11月30日一同在認證的國際舞台上揮灑汗水，創造屬於自己的榮耀時刻。