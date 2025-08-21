嘉義規模5.1極淺層地震　氣象署：為0121大埔餘震

▲最新地震資訊 。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署資訊，今天下午4時37分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.1地震，最大震度為4級。氣象署地震測報中心表示，初步研判該地震為0121大埔地震的餘震序列之一，由於深度較淺，民眾感受明顯，後續仍要留意餘震，但規模不會太大。

根據氣象署資訊，該起地震震央在嘉義縣政府東南方36.3公里處，深度10.4公里，最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、台南市曾文、高雄市甲仙、嘉義縣太保市；震度3級地區為嘉義市、雲林縣；震度2級地區為屏東縣、台東縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣；震度1級地區為台中市。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，從該地震的位置及時序來看，初步研判是0121大埔地震的餘震序列之一，由於今年1月大埔地震發生至今，當地地震頻率還是比背景值高，代表地震序列還沒結束，過去一段時間都是以較小規模地震釋放能量，這次稍微大一點。

吳健富表示，西部地震的深度通常不會太深，因此民眾感受上會較明顯，此次已對4個縣市發布國家級警報，後續可能還是有餘震，但規模不會太大，提醒民眾還是要隨時做好防震準備。此外，該地震距離梅山斷層還有一段距離，民眾不用太過擔心。

地震測報中心技正邱俊達指出，今天下午的地震在嘉義大埔、太保、台南曾文及甲仙有達到4級震度，搖晃時間較短，約4秒鐘，主要影響西南部地區，地震後8秒鐘即對雲林縣、嘉義縣市、台南市發布國家級警報。

邱俊達表示，該起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞，應力逐漸向西傳遞，遇到弱面構造破裂產生地震，由於位置與0121大埔地震距離僅5公里，深度也很接近，因此研判為其餘震序列。

他指出，0121嘉義大埔地震發生後，在1月25日、26日及30日分別都有規模5.5餘震發生，首月更有143起有感餘震，第二個月就降低為27個，近幾個月則都在10個以下，8月至今更只有2個。

他表示，若要判斷該地震序列是否結束，要看周遭15公里規模3以上地震數量，目前嘉義大埔的數量仍高於背景值，若以2016美濃地震來看，約要經過半年至1年才降低，因此推估大埔地震序列還會持續，但後續餘震應該不會超過規模5。