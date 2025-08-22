快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

▲5名檢察官被拍到與爭議性政治人物吳乃仁用餐後道別照片。（資料照／侯漢廷提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署徐名駒等5名檢察官，與民進黨大老吳乃仁、人力仲介陳啟莊在高檔餐廳聚會，被移送檢察官評鑑委員會調查，檢評會22日公布調查結果，認定餐敘未涉及個案請託及關說等情事，但整場近6萬元餐費，都是由業者刷卡支付，損及檢察官公正廉潔形象，決議將主揪的徐名駒報由法務部移送懲戒法院審理，另4名檢察官誤以為是徐名駒付錢、不知是受業者招待，因此評鑑不成立。

徐名駒得知評鑑結果後表示，「很感謝檢評會及北檢調查小組接續釐清本人與好友們純係私領域好友們聚餐，與公職無涉。」徐名駒並解釋與陳啟莊是一起推動ESDvsESG等永續發展教育的夥伴，這次事件「實乃無心之過」，「感謝誤解、批評與指導我們的人給我們省思與成長的機會」。

根據北檢先前行政調查結論，徐名駒是在2024年12月初就接到陳啟莊邀約徐名駒餐敘，陳並表示將作東，雙方約定12月26日晚間餐敘，因包廂訂位需求，徐名駒另外以「同事聚餐」名義，找了李姓、涂姓、陳姓、林姓等4名檢察官同行，陳則邀約吳乃仁、吳再帶了1名女性友人赴宴，8人宴飲包含每人6000元套餐及酒水服務費用，共花了5萬8696元。

▲檢察官徐名駒強調餐敘並未觸及個案請託或關說。（圖／讀者提供）

由於吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，已經被法院判有罪確定，法院還判決吳乃仁要賠償台糖公司1.1796億元，是形象備受爭議的政治人物，立委黃國昌在2025年1月揭發這起豪奢宴，質疑北檢檢察官與吳乃仁餐敘的正當性。

案經北檢行政調查後，以違反「檢察官倫理規範」需謹言慎行等理由，將與會檢察官移送評鑑，徐名駒向檢評會解釋，餐敘當天有要支付檢方同仁餐費，但遭陳啟莊搶單，且因身上現金未足，故約定於日後再返還給陳啟莊。

檢評會認為，是時尚徐名駒是在遭立委及媒體披露後，才在2025年1月9日，將餐費款項以銀行轉帳給陳啟莊，可認徐名駒本有受招待之意思，與檢察官廉潔形象並不相容，足認受有懲戒必要。

至於其他4名受邀的檢察官，因為都誤以為餐費是由徐名駒付款，主觀上沒有接受業者陳啟莊招待的意思，並無違反「檢察官倫理規範」情節重大等情事，因此決定其他4名檢察官評鑑理由不成立。