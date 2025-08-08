　
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃哲民攝）

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲羈押至今將近一年時間，而北院7日再度開庭審理京華城案，未料，柯文哲休庭期間情緒失控，不僅爆粗口「X！」痛罵檢察官，更怒摔水瓶稱「跟賴清德講，我絕對不會投降」，暴走行為令人震驚。對此，林智群律師表示，「司法確實不公！太禮遇政治人物！」

林智群律師發文，某種程度上來說，「司法確實不公！太禮遇政治人物！」如果是一般人開庭，對檢察官丟卷、丟水、罵人，法警早就上前壓制了，以妨害公務罪現行犯逮捕了，「哪還讓你這麼囂張？」

林智群律師進一步指出，柯文哲在訴訟程序裡面明明拿到一堆特權，卻還喊司法迫害，「檢察官拿搜索票，有哪個犯罪嫌疑人可以鎖門一個小時才開門的？」一般遇到這種情況，早就被破門了，「還等你一個小時？」搜索結束出來，還讓犯罪嫌疑人接受媒體訪問，「哪個犯罪嫌疑人有這種待遇？」

林智群表示，「我沒看過哪個被押人犯還可以自訴告人，還可以出來開庭的，跟檢察官大小聲還可以沒事的。」

據了解，柯文哲7日在訴訟審理中途休息時，留在法庭內與律師團討論，突然把厚厚一疊卷證資料摔在桌上，大罵檢察官「你們怎麼可以編故事」、「每次都說我害人」、「叫林俊言（本案起訴檢察官）出來」。柯文哲問坐在法庭對面的公訴檢察官，「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」

柯文哲還拿起沒蓋上的水瓶，猛地摔在桌上，怒吼「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」他連講2次，再補1句「把國家搞成這樣子！」對於柯文哲突如其來的非理性言詞及舉動，台北地檢署表達嚴正抗議，呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全之訴訟環境。

08/07 全台詐欺最新數據

柯文哲民眾黨司法特權檢察官法庭

