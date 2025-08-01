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鮑魚大亨跑了！評鑑會認定高院法官4大違失　建議罰俸200萬

▲▼高等法院法官陳勇松。（圖／台灣高等法院提供）

▲高等法院法官陳勇松被移送職務法庭並建議罰俸10個月。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

被稱為鮑魚大亨的「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒股遭判刑定讞卻潛逃出境，當初解除科技監控的高院合議庭遭質疑縱放，法官評鑑委員會調查認為，本案有裁定未送達等4大違失，侵害檢察官抗告權、損及人民對司法信賴，1日決議將審判長邱忠義送人審會審議，受命法官陳勇松則送職務法庭，並建議對陳罰款10個月俸給，估計近200萬元。

鍾文智因為被認定違反《證交法》，炒作多檔TDR（指台灣存託憑證，Taiwan Depositary Receipt）不法獲利4.7億元，2025年3月間被依7個罪行各判處8月到9年10月不等刑期定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，但鍾文智卻人間蒸發，調查之下才發現，原本被施以科技監控的鍾文智，竟在2024年10月間，就被高院合議庭以提高保釋金2000萬元的條件，停止監控，並在檢察官未收到通知的情況下，通知鍾文智到法院拆卸電子腳鐶。

高院自律委員會將全案送請法官評鑑，法評會認為受命法官陳勇松未將不延長科技監控的裁定宣示或送達，僅由書記官以電話單方告知被告的律師辦理加保；在遭到外界質疑後，陳勇松和審判長邱忠義還自行在審理單的裁定理由上，增補文字；另外，陳勇松還指示書記官抽換公務電話紀錄；以及陳勇松在處理被告暫時解除限制出境，以出國開會及變更報到地點案件時，延遲送達裁定給檢察官，共有4項違失。

法評會認為，審判長邱忠義所涉及的違失僅有1項，但事後增補理由，違反刑事訴訟相關規定，且造成公文書有多種版本附卷，遭受外界質疑，嚴重損及人民對於司法信賴，情節重大，斟酌邱忠義坦承一時失慮，應已記取教訓，及其歷年考評紀錄良好，前開行為應係偶發而非慣行等一切情狀，其所為固有可議之處，惟尚無懲戒之必要，報由司法院交付司法院人事審議委員會審議。

至於受命法官陳勇松違失情節嚴重侵害當事人權益，嚴重侵害檢察官之抗告權及未注意維護訴訟程序之公平性，嚴重損及人民對於司法信賴，情節重大，足見未以謹慎勤勉態度執行職務之慣行，所為已損及法官之職位尊嚴、機關信譽及人民對於司法信賴，情節重大，認有予以懲戒之必要，報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款，罰款數額為現職月俸給總額10個月。

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