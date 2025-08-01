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風吹七Go逆風飛！　七股鹽山風箏嘉年華8/9登場

▲七股鹽山風箏嘉年華推出15公尺以上的巨型海洋風箏，展演視覺壯闊吸睛。（記者林東良翻攝，下同）

▲七股鹽山風箏嘉年華推出15公尺以上的巨型海洋風箏，展演視覺壯闊吸睛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

七月初遭颱風丹娜絲重創的七股鹽山，如今重整旗鼓、再度振翅迎風，台鹽公司攜手亞洲國際風箏聯合會主辦的「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，將自8月9日起連續三週週末盛大登場，活動橫跨8月9、10、16、17日與23、24日，邀請全國遊客來南台灣感受不塞車、最舒適的鹽風假期，見證鹽山重生的感動與夢幻飛翔的瞬間。

七股鹽山在風雨中一度滿目瘡痍，台鹽公司與各界共同投入復建，如今重新堆起的不只是鹽，更是希望。為感謝支持，鹽山將於8月2日至8月8日試營運期間免費開放入園，邀請大家先睹為快、為鹽山加油，並一同迎接風箏盛會。

風箏活動將於每日11點率先試飛，下午2點至5點為正式展演時段。今年展演更升級，推出多款15公尺以上的巨型海洋主題風箏，包括鯨鯊、章魚、彩虹魚、搖擺鯨魚與「海螺風箏」，宛如海底世界翱翔天際，成為攝影迷今夏不可錯過的打卡熱點。現場更設有「台塩海洋鹼性離子水風箏」，結合品牌意象與藝術風格，怎麼拍都絕美。

▲七股鹽山風箏嘉年華推出15公尺以上的巨型海洋風箏，展演視覺壯闊吸睛。（記者林東良翻攝，下同）

風箏嘉年華不只是飛翔的藝術，更是鹽文化的探索旅程。園區內結合六米高鹽山景觀與親子DIY體驗，還有四場限量健康保健講座，每場前50名參與者可獲限量禮品。此外，每日限量百支「鹹冰棒」免費贈送，加上台塩保養品、保健品優惠組合與人氣商品試吃，讓遊客買得開心、吃得滿足。別忘了嚐一口只有這裡才吃得到的「鹽滷豆花」、「雪花鹽霜淇淋」與「鹽滷咖啡」，鹹甜交織，滋味獨特。

活動也結合「2025一見雙雕藝術季」推出的鹽雕展與DIY創作體驗，自8月16日至11月15日展出，將童趣與海洋意象融入鹽鄉記憶，打造最適合親子同遊的夏日遊程。

台鹽公司也祭出夏日抽獎活動，凡購買指定台塩產品並完成發票登錄，即有機會抽中一台兩黃金，全台門市更於7月17日至8月13日推出夏日購優惠。更多資訊請洽台鹽公司官網或七股鹽山粉絲專頁查詢。

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