青年志工陪伴長輩學手機防詐騙　台南東區祖孫共創溫馨回憶

▲「祖孫打假防詐e起來」活動在台南市東區復興里活動中心登場，青銀共融氛圍溫馨。

記者林東良／台南報導

由台南市東區復興社區發展協會與俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會共同舉辦的 「祖父母節世代共學 智愛共融活動」，22日在復興里活動中心熱鬧登場，活動結合手機教學、媒體識讀與DIY手作，不僅協助長者提升數位能力，也透過祖孫共同參與的方式，讓社區充滿跨世代交流的溫馨氛圍。

活動由青年志工帶領的「防詐健康操」揭開序幕，提醒大家「動一動、頭腦清楚不受騙」，緊接著「祖孫打假防詐e起來」主題課程，讓民眾在輕鬆互動中學習如何查證假新聞、識破詐騙手法。壓軸的「親子樂手作DIY」，則由志工帶領祖孫一起進行「多肉植物換盆」與「麻繩吊盆編織」，不僅打造綠意植栽，也寓教於樂，象徵生命教育的傳承。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，隨著台灣邁入高齡社會，「祖父母節」提醒社會重視世代共融，透過青銀共學，不只是提升長輩的數位力，也傳遞跨世代的愛與陪伴。

東區復興里長陳郭玉指則說，許多長輩因手機操作困難而困擾，這次活動讓他們獲得實際幫助，更在青年志工陪伴下感受滿滿活力與熱情。從數位課程、防詐舞蹈到DIY手作，都展現了社區的凝聚力與世代共學的美好。

市府社會局督導方海蓮、東區區長黃炳元等人也到場支援，現場氣氛熱絡，見證了「祖孫共學」在家庭與社區中萌芽，讓祖父母節留下珍貴回憶。