義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

▲義大利一名老翁離奇塞了一顆燈泡在體內。（圖／翻攝自《binews.it》）

圖文／鏡週刊

義大利一名85歲老翁，近日因肛門劇痛打電話求救，醫護人員緊急到現場後，竟發現老翁肛門離奇塞了一顆燈泡，所幸最後進行手術將物品取出。對此，醫師則猜測是「色情實驗」。

根據binews.it媒體報導，義大利雷契一名85歲老翁，本月19日不明原因將燈泡塞入肛門裡，沒想到就卡在體內，但事後想將燈泡取出，卻未能成功，一度拿螺絲起子試圖想把燈泡撬出來。老翁自救沒成功取出燈泡，反而還讓情況更糟，不但導致劇痛外，甚至連直腸內壁都受傷，增加感染甚至敗血症等併發症的風險，最終痛得哇哇叫，才拉下面子打電話求救。

醫護人員到場後，才知道老翁竟是將燈泡塞入體內，隨即將人緊急送醫救治。醫師檢查後，驚見X光竟有一顆完整的燈泡，事後用手術鉗才成功將燈泡取出，並安排住院治療觀察情況。對此，雖老翁未說明為何離奇將燈泡塞入體內，但醫師研判是「色情實驗」。

事實上，這並非第一次有人將「燈泡」塞入體內，先前哥倫比亞的腸胃病學家兼內科醫師Julian Pylori就分享一名53歲男性因肛門疼痛就醫，拍X光照後驚見他直腸裡塞著一顆大燈泡，所幸該顆電燈泡並沒有在體內破裂，也順利取出。



