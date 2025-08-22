好物邁向國際！故宮百週年推聯名專案　花蓮13商家熱情響應

▲▼故宮副院長黃永泰（左）率團隊來花蓮拜會市長魏嘉彥，洽談招商合作並參訪松園別館。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立故宮博物院百週年之際，攜手花蓮市公所推動在地品牌聯名專案，日前舉辦合作洽談會議，圓滿落幕。故宮副院長黃永泰也率行銷業務處團隊來到花蓮，與在地廠商進行面對面交流，共同洽談招商合作，吸引13家花蓮在地品牌踴躍參與。

在此次會議中，花蓮市公所扮演重要的媒合角色，積極協助在地商家與故宮對接，推薦優質品牌進入文創國際平台。市長魏嘉彥表示，故宮作為具有百年文化底蘊的國家級品牌，與花蓮特色商品的結合，將為地方文創產業開創全新格局，希望透過這樣的跨界合作，讓花蓮的在地商品能更具競爭力，也讓世界看見花蓮。

魏嘉彥同時呼籲，未來能有更多花蓮在地商家與故宮合作，共同打造兼具文化與創意的產品，讓花蓮的好物不僅走到全台灣，更邁向國際舞台。他也回顧與故宮團隊在立法院會晤交流，感謝故宮長期對地方產業的支持，並相信雙方的合作將持續深化。

此外，魏嘉彥並陪同故宮團隊拜會慈濟大學劉怡均校長及松園別館，經營團隊期盼藉由多方交流，在故宮百週年之際激盪出更多合作火花，進一步帶動花蓮文化觀光與地方經濟發展。

