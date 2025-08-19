首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

▲台灣首屆兒少書展將在9月18日，於台中烏日展覽館登場，文化部祭出優惠，5大族群可以免費入場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

爸媽們注意了！全台首屆「台灣國際兒少書展」即將在台中盛大登場，現場不僅有沉浸式光影互動，還邀請國際級神級陣容，包括賴馬等多位國內繪本大師、還有來自英國童書出版社創辦人、義大利兒童作家、插畫家等都來了，不僅門票可「100%全額折抵消費」，還有5大族群能免費入場，要讓中台灣的親子們好好沉浸文學創作的奧妙之中。

文化部政務次長李靜慧表示，為了將閱讀的種子遍灑全台，決定效仿國際，開辦巡迴式的「台灣國際兒少書展」，打破過去大型書展總在台北的慣例。李靜慧說，由於國家漫畫博物館落腳台中，首屆兒少書展選在台中舉辦，就是「文化部獻給下一代的新禮物」，要讓文化力量在地方遍地開花。

台中市文化局長陳佳君也表示，台中能擔任首屆主題城市，讓台中最美的閱讀風景被看見，尤其在3C世代，繪本與橋梁書更是培養孩子閱讀力的關鍵。

文化部強調，這次書展絕對顛覆民眾對「看書」的想像；台中主題城市館以「森林」為意象，帶領孩子漫步書頁林間；繪本故事館更將科技與故事結合，把繪本《種子和風》打造成絢麗的「圖文共舞」沉浸式光影空間，孩子們還能拿起畫筆畫出自己的「夢想種子」，並即時投影到牆面上，讓創作與閱讀激盪出新火花。

此外，由文策院策劃的「台灣漫畫館」將帶領孩子勇闖故事島，探索《海巫事務所》、《台灣特有種》等知名臺漫場景；獨立出版聯盟也規劃了24場親子手作體驗，從桌遊、摺紙到書籍製作。

文化部也祭出五大族群免費入場優惠，包括18歲（含）以下民眾；19至22歲者青年持文化幣；身障人士及陪同者1名；桃園以北、高雄以南、東部地區民眾；離島地區民眾等，民眾可把握機會。