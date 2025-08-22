法越情侶竹子山古道健行迷路　金山警英語指路助脫困

▲專業救援＋語言零障礙，金山警助外籍情侶走出迷霧。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區17日發生一起登山客受困事件！一對法越籍情侶在竹子山古道徒步健行時，因不熟悉山路且天色漸暗而迷失方向，透過飯店人員報警求助；金山警分局員警以流利英語安撫情緒並指引方向，最終成功救援，讓兩位外籍旅客對台灣警方的專業與熱心留下深刻印象。

金山警分局大鵬派出所於17日傍晚接獲溫泉酒店求助電話，稱一對法籍男子與越南籍女子的情侶檔旅客，在竹子山步道健行時，因天色漸暗迷失方向。由於雙方語言不通，酒店人員緊急報警請求協助。

據了解，這對外籍情侶於當日下午2時許，從酒店出發前往竹子山古道，因對山路不熟悉偏離原定路徑，直到傍晚5時許才透過電話向酒店客服求救，警方獲報後立即派員趕赴酒店取得聯絡方式，並以英文與受困旅客通話。

通話過程中，員警先是安撫兩人情緒，接著逐步引導他們往登山口方向移動。同時派出巡邏車前往現場搜尋，最終在傍晚5時30分成功尋獲受困情侶，並將他們安全護送回酒店。

獲救後，兩人原本緊張的神情終於綻放笑容，不斷以英文道謝：「thank you, thank you！」更對員警豎起大拇指表達感激之情。

金山警分局長楊力強表示，警方不僅守護治安與交通，更會做好所有為民服務工作。這次同仁憑藉即時且專業的應變能力，成功化解外籍旅客的驚慌，讓國際旅客深刻感受到台灣警方的熱心與友善。